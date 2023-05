A concelleira de Cultura e Normalización Lingüística, Raquel Rodríguez, deu a coñecer onte os detalles da programación que o Concello, a través deste departamento, impulsa con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, que neste 2023 recorda a figura do escritor, ensaísta e activistapolítico Francisco Fernández del Riego. Trátase dun amplo programa, deseñado en colaboración coa Sociedade Cultural e Deportiva (SCD) Raxó.

Rodríguez estivo acompañada por Xaquín Agulla, directivo da SCD, e salientou o feito de contar con propostas pensadas para todos os públicos. Todas as actividades serán con entrada libre e se desenvolverán no Centro Cultural Xaime Illa. A primeira delas chegará o venres 12 de maio, ás 17.30 horas, grazas a Fantoches Baj e o seu espectáculo de monicreques, co que recrea “A viaxe feliz de Ramón Sanfiz”. O sábado 13, ás 21.00 horas, chegará a compañía Avelaíña Teatro para representar “Almas na gloria”, dirixida por Antonio Simón e escrita por Manolo Mayán. Esta cita está organizada pola SCD Raxó.

Xa o día 17, ás 17.30 horas, chegará un dos momentos máis agardados, como é o acto de entrega de premios aos gañadores e gañadores da trixésima primeira edición do Concurso Literario Xaime Illa Couto, que, unha vez máis, tal e como sinalou a edil de Cultura e Normalización Lingüística, “contou cunha participación moi alta”, consolidándose deste xeito como un dos certames culturais de referencia na bisbarra de Pontevedra. Este feito tamén foi salientado por Xaquín Agulla, que puxo en valor a evolución e crecemento deste concurso. Na tarde do vindeiro 17 de maio tamén serán protagonistas as xornalistas Belén López e Sara Vila, que intervirán nun faladoiro sobre o uso da lingua galega no mundo da comunicación.