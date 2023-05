O IES Sánchez Cantón de Pontevedra acollerá o vindeiro luns, 15 de maio, ás 17.30 horas, un debate electoral entre os candidatos ás eleccións municipais de Pontevedra do BNG (acode Eva Villaverde, número 2 da candidatura), PP (Rafa Domínguez), PSOE (Iván Puentes) e Ciudadanos (David Díaz). O evento terá lugar no paraninfo do instituto e estará aberto ao público, de aí que dende o centro se invite a toda a cidadanía a asistir.

A organización desta iniciativa correu a cargo dun grupo de alumnos: Javier Hermida, Uxía Leiro e Sabela Rivas, que contaron coa coalaboración das profesoras Salomé Díaz e Conchi Díaz, pertencentes ao Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Este será o segundo debate que ten lugar no centro, xa que en 2019 organizouse outro, moderado por Alfredo Fernández Marques. O obxectivo é potenciar a expresión oral en lingua galega, achegar a política á mocidade e, ao mesmo tempo, ofrecer aos asistentes como público dispor de máis elementos de xuízo á hora de decidir o seu voto. Trataranse diferentes bloques temáticos. En economía:● o futuro de ENCE, a ampliación do polígono industrial do Campiño e a creación de emprego. Sobre a cidade: o peche da rúa Raíña Vitoria, o destape do río Gafos no tramo urbano e a limpeza e xardíns. Na área de xuventude, lingua e cultura, abordaranse as iniciativas para a mocidade e impulso da lingua galega. ● En canto áordenación urbana: investimento dos fondos Next Generation e plan de ampliación da cidade.