O ciclo de humor “Cómicas, habelas hainas”, promovido pola Deputación para visibilizar o talento feminino neste eido e normalizar a presenza de mulleres nos circuítos, chega a súa recta final co espectáculo que ofreceron este xoves en Pontevedra as galegas Jazmín Abuín, Arantxa Treus e Bárbara Grandío, xunto á artista invitada, a romanesa Bianca Kovacs. A actuación, coa presidenta, Carmela Silva entre o público, encheu o Teatro Principal de humor e monólogos.

O ciclo visibiliza a comedia feita e protagonizada por mulleres cun espectáculo de stand-up comedy no que as artistas abordaron nos seus monólogos distintas temáticas cun formato áxil e dinámico. A actriz Bárbara Grandío como presentadora foi introducindo coas súas intervencións ás outras participantes.

Jazmín Abuín é actriz, monologuista, cantante e xornalista cunha longa traxectoria tanto en teatro musical como en televisión e cinema. Compaxina as facetas de actriz e cantante coa de monologuista e na actualidade é unha das cómicas de El Club de la Comedia en Madrid, ademais de representar o show de monólogos Riquiña en distintos lugares de Galicia e España.

Arantxa Treus comparte escenario todos os meses cos mellores monologuistas do país. Actualmente prepara Revolta, o seu novo espectáculo teatral. A artista convidada en Pontevedra, Bianca Kovacs, é unha actriz e monologuista cun destacado paso por coñecidos programas de televisión. Actualmente traballa no programa Stand‑Up 3000 en Comedy Central.

Este venres o programa “Cómicas, habelas hainas” pecha no auditorio do Grove o seu ciclo de espectáculos despois de dez actuacións co mellor humor feito por mulleres.