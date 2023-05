“La transición ecológica no es sustituir los coches actuales por los eléctricos”

– De origen italiano, ¿cómo llega a Pontevedra?

– Porque creo que Pontevedra es la ciudad con mejor calidad de vida de toda Galicia. Mi mujer es de Allariz y nuestra idea es criar a nuestra familia aquí. Pontevedra es el mejor compromiso y porque tiene mucho que ver con lo que hacemos: pensar, imaginar un mundo que no esté dominado por la lógica del crecimiento infinito y la explotación del medio natural. El proyecto de la ciudad de Pontevedra en los últimos veinte años combina perfectamente con la lógica del grupo.

– ¿Cuánto tiempo llevan investigando aquí en el campus y qué hacen exactamente?

– Llevamos aquí casi dos años, primero en la Casa das Campás y, desde hace un año, aquí en el edificio de la Xunta en Benito Corbal. Formamos el grupo de investigación Post-Growth Innovation Lab, Laboratorio para la Innovación en el Post-Crecimiento. Somos un grupo interdisciplinar que trabajamos en cuatro líneas de investigación principales: política de ciencia e innovación, innovación y ciencia responsable, ciencia ciudadana e investigación sobre decrecimiento o poscrecimiento.

– ¿Cómo llevan a cabo estas investigaciones?

– Tenemos distintos proyectos, sobre todo europeos. El más grande se llama Prospera, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, con un millón y medio de euros. También tenemos otro proyecto grande coordinado con universidades europeas y africanas sobre una transición justa hacia una economía circular. También contamos con proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación más pequeños.

– ¿Cuántas personas forman el grupo?

– Diecisiete. En estos momentos tenemos tres alemanes, una estadounidense, una inglesa, una holandesa, dos indios...

"Creo que Pontevedra es la ciudad con mejor calidad de vida de toda Galicia"

– ¿De qué modo se incorporan a los proyectos?

– Hay varias categorías: personas pagadas por los proyectos, investigadores postdoctorales, otros que llegan de programas de atracción de talento como el Ramón y Cajal o el Marie Curie, también de becas María Zambrano y Margarita Salas, así como personal docente.

– ¿Qué aplicaciones prácticas pueden tener los proyectos en los que trabajan?

– La gran mayoría del trabajo que hacemos aquí es académico, son resultados que sirven para la comunidad académica y de docencia. Trabajamos con empresas, administraciones públicas, cooperativas...

– Por ejemplo...

– Por ejemplo, todas las empresas tienen cadenas globales de proveedores y muchas de ellas funcionan a través de la generación de injusticias. Tenemos que entender de dónde vienen las cosas. Otro ejemplo, la recuperación de empresas que van a cerrar con la creación de cooperativas y autogestión por parte de los trabajadores.

– Dígame algún ejemplo para Pontevedra.

– Hay muchas cosas que se podrían implementar. Hablo de la movilidad con el rural o los concellos vecinos. La ciudad logró disminuir el tráfico, pero el sistema de movilidad con estas zonas se puede experimentar. Lo que no se puede es volver atrás: la transición ecológica no es sustituir los coches actuales por los eléctricos. Hay que encontrar movilidad sostenible con transporte compartido entre personas.

Otro tema complicado es Ence. No soy partidario de que la gente pierda su trabajo, pero hay opciones que se han puesto en marcha en otros lugares como Portugal, donde el trabajo de desmantelamiento de las fábricas se le dio a cooperativas formadas por los propios trabajadores. Aquí se podría hacer, pero no hay voluntad política ni de los sindicatos. No hay diálogo. Más allá de la polarización hay que encontrar otras vías.