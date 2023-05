A programación co gallo das Letras Galegas da Deputación de Pontevedra tamén chegará a vindeira semana ao Centro Príncipe Felipe, onde as e os menores desfrutarán de actuacións teatrais lúdicas e didácticas especificamente deseñadas en función da súa idade. Ademais, a institución provincial vén de convocar a quinta edición do certame artístico Príncipe das Letras e das Artes 2023, un concurso de debuxo para elaborar o cartel das Letras Galegas dirixido ás e aos menores dos distintos centros para fomentar a súa creatividade e promocionar as súas habilidades artísticas.