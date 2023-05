Camilo Franco, novo director de Culturgal, que se celebrará do 1 ao 3 de decembro

Culturgal terá neste 2023 unha nova persoa á fronte, Camilo Franco, segundo anunciou na mañá deste mércores a Feira das Industrias Culturais, prevista para o vindeiro mes de decembro. O xornalista cultural e escritor, “cun perfil transversal que engloba tamén a xestión cultural”, sinalan as mismas fontes, “asume o posto de director cunha folla de ruta que responde ás bases da convocatoria lanzada pola directiva da feira o pasado febreiro, segundo a cal o cargo poderá prorrogarse varios anos”.

A décimo sexta edición da Culturgal, que se celebrará do 1 ao 3 de decembro, promete ser “fiel á esencia da feira como un escaparate das culturas galegas diante do público, que permita ao tempo ampliar audiencias. Sen perder isto de vista, a Culturgal atenderá tanto ás principais manifestación das diferentes disciplinas da cultura galega, como a poñer en marcha iniciativas que permitan a visibilidade de novas expresións”.

Igualmente, a feira busca este ano “ampliar a participación profesional implicando máis sectores, baixo a premisa de ensanchar a base do que se considera cultura no século XXI. Esta maior integración das diversas disciplinas culturais artellarase cunha posta en escena renovada, que continuará a ter Pontevedra como centro neurálxico. Mais non só, pois esta edición a feira gañará protagonismo en toda a comunidade”.

Son as liñas chave, precisan, da candidatura do novo director, que resultou seleccionada entre as outras oito presentadas á convocatoria aberta desde o 27 de febreiro ao 8 de marzo. “Ao longo dos próximos meses iranse desvelando máis detalles sobre esta edición”, avanzan, unha entrega que se propón “espallar a Culturgal máis alá do evento feiral, reivindicando o seu carácter referencial das nosas industrias culturais”.

A feira está organizada pola asociación do mesmo nome, presidida por Víctor López e constituída en 2010. Forman parte de Culturgal as asociacións profesionais máis representativas do sector: Asociación Galega de Editores (AGE), Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega), Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), Empresas Galegas Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet), Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi). A feira conta tamén co patrocinio da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), o Concello de Pontevedra, a Deputación de Pontevedra e a Deputación.