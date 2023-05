El golpe de gracia a los clanes de O Vao llega a la Audiencia

“En O Vao ya no se vende”. “Lo que detectamos ahora es que muchas veces salen del poblado para realizar alguna transacción en puntos de Poio o Pontevedra, pero ya no lo hacen en poblado”. Esto es lo que explica un experimentado policía mientras espera para declarar como testigo en un juicio por tráfico de drogas contra un vecino de O Vao que fue “pillado” cuando procedía a la venta de sustancias estupefacientes fuera del asentamiento chabolista. La nueva realidad de un poblado que ya no registra la afluencia de toxicómanos en busca de su dosis como antaño.

Hay tres hechos fundamentales para entender que se haya atajado, al menos en cierta medida, el problema grave de menudeo de drogas a gran escala que se daba en O Vao. Uno de ellos, el más reciente de los tres, fue la emboscada a varios policías locales de Poio y a guardias civiles en el poblado que acabó con varios agentes en el hospital. Aquel grave incidente llevó a los “patriarcas” con más ascendencia en el asentamiento a ordenar tajantemente acabar con cualquier tipo de incidente y con la venta de droga en el poblado. Incluso el pasado mes de abril el comisario se reunió con el patriarca para conocer las necesidades de los vecinos de O Vao. Los otros dos momentos claves fueron dos investigaciones consecutivas que permitieron descabezar a los principales grupos familiares que se dedicaban a la venta de droga. La primera fue la Operación “Clavao” que llegó a juicio la semana pasada y acabó con la condena de 21 personas, entre ellas, las “matriarcas” que lideraban cuatro de los clanes más activos de O Vao de Abaixo. Su coordinación era tal que hacían turnos para hacerse cargo de la venta de estupefaciente a los toxicómanos. Esta redada de la Guardia Civil se produjo en octubre de 2018 y eliminó la venta de drogas en la parte baja del asentamiento. Ante esta falta de vendedores, los consumidores encontraron nuevos suministradores en O Vao de Arriba, un punto de mayor complejidad para realizar las vigilancias y confirmar las operaciones de venta de estupefacientes. Aún así, la Policía Nacional logró atar cabos y reunir información y pruebas suficientes para desarrollar en febrero de 2019 la “Operación Gepetto”, que en este caso permitió la detención del conocido como clan del “Sevilla” y su hijo, apodado “Pinocho”. Es esta última operación la que llega ahora a la Audiencia, curiosamente, justo unas semanas después de que lo hicieran los clanes de O Vao de Abaixo. El juicio está previsto para finales de mes, concretamente el 30 de mayo, pero ha trascendido que las partes implicadas, o al menos algunos de los acusados, podrían intentar negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y así rebajar las penas de hasta diez años de prisión a las que se enfrentan algunos de los implicados. Más allá del poblado Serán un total de doce los acusados que se sentarán en el banquillo de la Sección Cuarta y no solo hay vecinos de O Vao. La investigación se inició en torno a las ventas de droga en una vivienda de Vilaboa. La Fiscalía asegura que estos “coordinaban su actuación bajo la supervisión del los patriarcas del clan asentado en O Vao de Arriba” en donde suministraban estas sustancias. Se abortaron también pases de heroína de hasta 300 y 150 gramos a receptores de la droga en A Coruña. Fue en febrero de 2019 cuando llegó la fase de explotación de la Operación que se hizo visible, sobre todo, con un importante registro que tuvo lugar en distintos lugares de Galicia pero especialmente en el poblado de O Vao de Arriba. La investigación permitió llegar también a supuestos suministradores en Sanxenxo, en Algeciras y en O Salnés.