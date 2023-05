La mortalidad entre los motoristas se resiste a bajar en Pontevedra, frente a peatones y ciclistas

Hace algo más de una década, el número de peatones fallecidos en la provincia de Pontevedra alcanzaba los ocho y la media de edad de las víctimas se situaba en los 64 años en adelante. Personas mayores, a veces ataviadas con ropajes oscuros, en viales con mal tiempo y escasa visibilidad eran la tónica en los arrollamientos mortales por aquel entonces en las carreteras interurbanas pontevedresas.

Los datos referentes a 2022 sobre los usuarios denominados “vulnerables” por la DGT en las vías de comunicación dejan unas tendencias esperanzadoras en lo que respecta a los atropellos, algo que se denomina como “mal endémico” en Galicia pero que, en Pontevedra, parece que va camino de corregirse. Al menos eso parece si se tienen en cuenta los datos de los últimos cinco años, facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico y la Subdelegación del Gobierno. De los tres peatones muertos en 2017 en viales interurbanos (un notable descenso respecto a 2011), se pasó a cinco consecutivos en 2018 y 2019 y a dos y uno en los dos años siguientes, ya con la pandemia. En 2022, con la vuelta a la normalidad, la gran noticia es que no hay registros de peatones fallecidos en vías interurbanas, es decir, fuera de los cascos urbanos. Es la primera vez en mucho tiempo que no hay que sumar viandantes a las cifras de víctimas mortales en la provincia.

El año pasado tampoco hubo ciclistas fallecidos en los viales interurbanos

Una evolución igualmente positiva se puede apreciar en lo que respecta a la bicicleta. El año pasado no hubo ciclistas fallecidos en viales interurbanos, al igual que en 2021. De hecho, en los últimos cinco años tan solo hay que lamentar dos víctimas mortales (en 2017 y 2020) entre los amantes del deporte del pedal o los cicloturistas.

Así pues, si hay que buscar un lunar en lo que respecta a la siniestralidad entre estos “usuarios vulnerables” en la provincia hay que irse a los vehículos motorizados de dos ruedas y concretamente a las motocicletas (ya que los ciclomotores también suman solo dos víctimas mortales en cinco años). Los accidentes de moto dejan un total de 35 fallecidos (entre pilotos y acompañantes) entre 2017 y 2022. Es cierto que este último periodo de cinco años comenzó con un año 2017 especialmente trágico con diez fallecidos en accidente de moto. Al año siguiente, la cifra se logró rebajar a cinco víctimas mortales y el 2019 a cuatro pero desde entonces el número de motoristas o acompañantes muertos sobre el asfalto en la provincia no es capaz de bajar (5 en 2020, 6 en 2021 y 5 en 2022).

El año 2023 no empezó precisamente con noticias halagüeñas y la Nacional 541 se cobraba la vida en enero de un vecino de Marín de 52 años cuando se salió su moto de la calzada

Ayer mismo, un motorista de nacionalidad francesa perdía la vida en Lalín al chocar contra un camión.

Las autoridades son conscientes de esta problemática que ha llevado a la Guardia Civil de Tráfico a realizar campañas específicas de concienciación tanto entre el propio colectivo como entre el resto de los conductores. Además, se someten a especial vigilancia carreteras especialmente frecuentadas por estos usuarios. También señalizaron los cien puntos negros más peligrosos de España para estos usuarios. Uno de ellos se ubica entre los puntos kilométricos 4,25 y 6,38 de la PO-313, que une Marín y Moaña.

Casi la mitad de las víctimas en carretera tenían entre 25 y 44 años El análisis de la siniestralidad vial interurbana en la provincia de Pontevedra el pasado año viene marcado, sin duda, por la tragedia de Nochebuena en Pedre, Cerdedo-Cotobade. Frente a las 25 muertes de 2021, el año pasado se cerró con un balance de 18 víctimas mortales, siete de ellas en el gravísimo accidente de autobús que se precipitó al río Lérez. Esto provoca que, por primera vez, el número de ocupantes o pasajeros del vehículo que resultan muertos en accidente iguale al de conductores (nueve frente a nueve, siete de ellos pasajeros del citado autobús). Es por este motivo que a la hora de analizar la media de edad de los fallecidos en accidente de tráfico se deba tener en cuenta esta importante matización, ya que no permite trazar un perfil de los conductores o pilotos (normalmente mayoría entre las víctimas de los siniestros) que están involucrados en los accidentes mortales. Así, la edad de los fallecidos oscila entre los 15 y los 65 años (solo hay un muerto que superaba esta edad y ninguno por debajo de la mínima) y el tramo que concentra más víctimas es el que va de los 24 a los 44 años de edad con un total de 8, es decir, casi la mitad de las 18 personas que perdieron la vida en carretera. Hasta el 3 de mayo la provincia sumaba 6 víctimas mortales, tres más que el pasado año a estas alturas.

El desgraciado error humano en Vilaboa que desencadenó las dos primeras muertes por atropello desde 2021

Si el año no empezó bien en lo que respecta a los motoristas, tampoco lo hizo en cuanto a otros usuarios vulnerables como son los peatones. Aunque en el caso del último accidente con dos muertos en Vilaboa se podría decir que las circunstancias fueron excepcionales, ya que los fallecidos ni tan siquiera eran peatones que estaban haciendo uso de la calzada, sino sentados jugando la partida en un bar cuando fueron atropellados. Un error a la hora de utilizar las marchas de un coche automático que estaba aparcado causó este trágico accidente con dos fallecidos en marzo pasado, rompiendo así la buena dinámica de 2022 que fue un año en blanco en cuanto a peatones muertos. Un accidente que la Subdelegación confirmó que se debió muy probablemente a ese terrible “error humano” y no a un problema de mal uso del vial o de no hacerse ver por parte de los peatones. Precisamente, este es uno de los principales consejos que se siguen dando a los viandantes y peatones en carreteras interurbanas: hacerse ver con chalecos reflectantes que incluso reparte en ocasiones la propia Guardia Civil de Tráfico.