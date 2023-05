Las Cofradías negocian ampliar los supuestos de cobro del cese de actividad por fuerza mayor

Las vedas de ciertos recursos marinos para su conservación o aquellas extraordinarias provocadas por episodios de toxina, como el que mantiene cerrada ahora mismo la ría de Pontevedra, provoca que en muchas ocasiones los mariscadores, marineros y armadores se vean abocados a solicitar las prestaciones por cese de actividad debido a causa de fuerza mayor.

Quien tan solo tiene el “permex” del marisqueo a pie no tenía dificultades, pero hasta ahora sí que había problemas para los armadores que dispusieran de una embarcación con varias licencias. Este fue el caso, por ejemplo, de Ángeles Corredoira, a quien se le denegó esta prestación por el cierre del marisqueo a flote debido a que tenía también permisos para otras artes. El juez del juzgado de lo Social número 2 de Vigo reconoció que la armadora tenía derecho a estas compensaciones, dado que, pese a contar con otros permisos, el marisqueo era su actividad principal.

Desde la Cofradía de Raxó, su patrón mayor, Iago Tomé, mostraba ayer su satisfacción por esta sentencia, aunque se mostraba contrariado por los comentarios de la armadora sobre la supuesta “falta de apoyo del sector” y de las “Cofradías”. Y es que, según explica, (además de “ofrecer los servicios jurídicos” a la demandante)los pósitos han estado trabajando en esta cuestión durante meses y ya en febrero consiguieron ante el Instituto Social de la Marina un acuerdo para cambiar el criterio que se adoptaba hasta ese momento y seguir la senda que se establece en esta sentencia.

El ISM ya ha dado instrucciones para que, en casos como estos, de contar con varias autorizaciones que no se usen, se dé la prestación por el cese de la actividad principal

Tras detectar que se producían casos, no solo en el marisqueo a flote, sino con otras artes y especies, en las que los marineros autónomos no veían reconocida esta prestación a pesar de los cierres de actividad de sus principales fuentes de recursos (la excusa era que tenían otros permisos que podrían utilizar), solicitaron a través de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra una reunión urgente en Madrid con Elena Martínez Carqués, directora del ISM, quien les recibió el 24 de enero. Apenas tres días más tarde, Martínez Carqués remitió a los pósitos una comunicación en la que les daba la razón y les informaba que se habría ordenado un cambio de criterio respecto a estas denegaciones por cese de actividad. “Hemos dado instrucciones a nuestras direcciones provinciales con el fin de resolver el posible obstáculo que existía para la obtención de la prestación, en los supuestos en los que la embarcación solo desarrolla su actividad en una de ellas, no haciendo uso efectivo del resto de artes autorizadas”, se puede leer en el escrito del ISM. Así las cosas, Iago Tomé destaca que el mismo criterio que se recoge en la sentencia se esté aplicando ya desde febrero, lo que supone una gran ventaja para muchos autónomos del sector del mar que, teniendo varias licencias, realmente solo utilizaban una, así como para sus asalariados, que entrarían en ERTE por fuerza mayor.

No obstante, las cofradías quieren ir más allá y negocian la ampliación de los supuestos en los que se pueda recibir la prestación. Su intención es que los autónomos tengan derecho a ser compensados cuando el cierre afecte a un recurso que supone más de la mitad de sus ingresos, es decir, hasta el 51%, aunque sigan trabajando residualmente en otras especies. Esta petición, por el momento, ha sido rechazada por Instituto Social de la Marina.