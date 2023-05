El sábado 13 de mayo, la D.O. Rías Baixas se suma a 36 denominaciones de origen de vino del país para celebrar el Día Vino D.O. 2023. Lo hará organizando una actividad en la Praza da Pedreira con un doble objetivo: acercar el vino con Denominación de Origen Rías Baixas a la gente y, a la vez, divulgar y reconocer el compromiso colectivo que conlleva cada D.O. y el patrimonio que para las zonas rurales hay detrás de ella.