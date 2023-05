O eurodiputado Nicolás González Casares realizou onte unha visita a Cuntis donde foi recibido polo alcalde, Manuel Campos, que amosou ao eurodiputado a transformación rexistrada no centro urbano de Cuntis coa humanización de dúas rúas principais “dotando ao entorno de máis espazo público para as personas e á vez, dinamizando o tecido comercial e a hostelería no centro da vila”.

Nicolás González lembrou que “os fondos europeos permiten aos concellos pontevedreses poñer en marcha proxectos innovadores que servirán para avanzar na calidade urbana e no turismo sostible”.