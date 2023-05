Bandas galegas con letras en galego son de novo as convidadas ao festival Galegote Rock, que mudou de escenarios por mor das malas previsións meteorolóxicas e que concentrará hoxe na Sala Karma a oferta para o público infantil e xuvenil, en concreto as actuacións de Pakolas (ás 13 horas), Mamá Cabra (17 ) e Xeración Sónica (19.30 h). Polo demais manteñense na praza de España os concertos previstos de Catuxa Salom (12.30 horas), Ukestra do Medio (13.30), Moura (16 horas), Lucía Aldao (18 horas), Anxo Araújo (20), Lamontagne & Picomperio (22 horas) e Fillas de Cassandra (23.30), que pechará este festival para todas as idades.