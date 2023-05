El rock más integrador

José Montejano, voz y bajo; José Ángel Abraldes, teclados; Miguel González, batería, y Antonio Villanueva, guitarra, forman el grupo The Xame, con la colaboración de Amber Bevan y Aurora Rodríguez a los coros. Hasta aquí nada llama la atención: es un cuarteto más en el panorama musical pontevedrés. ¿Qué es lo que los diferencia entonces de otras agrupaciones de rock de la ciudad? Dos de sus miembros son ciegos: José Ángel y Antonio.

La banda, formada a finales de 2021 y que se ha centrado en el rock de los setenta y los ochenta, acaba de presentar su primer disco, veinte temas bajo el título de “We are the same”, con un claro mensaje por la igualdad.

“Empezamos porque a mí me dio por escuchar a Johnny Cash y me di cuenta de que el cantante, José, tiene una voz igual, muy grave y con ese timbre tan parecido. Así que empezamos haciendo versiones de Johnny Cash”, explica Antonio Villanueva.

“Cuando nos pusimos algo más en serio decidimos hacer nuestros temas propios”, añade.

Así surgió este disco, que se puede escuchar íntegramente en su página web, thexame.com, así como en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music...

La ilusión del cuarteto ahora es lograr dar el salto a la contratación para dar conciertos

“Te mueves de oído”

El hecho de que José Ángel Abraldes (por cierto, el director del centro de recursos educativos de la ONCE en Pontevedra) y Antonio Villanueva sean ciegos no ha supuesto ningún tipo de problema para el normal funcionamiento del grupo.

“Realmente, en la música te mueves de oído. En cuanto a las partituras las escribes por otro sistema, archivos midi que te la reproducen. Yo grabo con un software normal de composición, “cubase”, adaptado. El trabajo es un poco más duro, más lento, pero se hace”, asegura Villanueva, que se quedó ciego tras sufrir un accidente de tráfico cuando tan solo tenía 21 años.En su caso, lo de la música le viene de atrás, ya que fue profesor de esta materia en un colegio y tuvo un grupo de música folk, Avelaíña. En esta formación también estaba entonces Miguel González, el batería de The Xame.

La ilusión del cuarteto ahora es lograr dar el salto a la contratación para dar conciertos. “Es complicado, porque el mundo del rock está lleno de bandas que ofrecen versiones. Para la gente en general es mucho más fácil escuchar temas conocidos que nuevos. Y esto para nosotros nos lo pone más difícil”, reconoce el guitarra de The Xame.

“Ese es el mensaje que queremos transmitir: que hay que tender a la igualdad, que no haya diferencias por sexo, raza... los derechos humanos” Antonio Villanueva - Guitarra

Lo que sí está claro es que lo suyo es componer, ya que ya tiene en un cajón preparados otros diez temas nuevos para un próximo disco. “En el grupo ya me dicen que frene. Tengo mucha facilidad para componer. Para el nuevo álbum mis compañeros solo me van a dejar meter diez o doce canciones nuevas”, confiesa entre risas. “Yo soy capaz de hacer un tema nuevo cada día”.

En “We are the same” su favorito es “We wanna say”, que es el que da nombre al disco, porque en el estribillo se repite varias veces que “todos somos iguales”. “Ese es el mensaje que queremos transmitir: que hay que tender a la igualdad, que no haya diferencias por sexo, raza... los derechos humanos”, concluye Antonio Villanueva.