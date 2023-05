Así se repartían cuatro clanes de O Vao de Abaixo el negocio de la droga en el poblado

En medio de estas quejas, la Guardia Civil llevaba ya meses vigilando la actividad en el poblado, concretamente en O Vao de Abaixo, que entonces aglutinaba la venta de sustancias estupefacientes en el asentamiento marginal. Por primera vez se constataba que cuatro clanes distintos se habían organizado para repartirse la venta de droga al por menor. El nivel de cooperación había llegado a tal punto que estas cuatro familias establecieron un sistema de turnos para atender a la “clientela” y garantizar el abastecimiento a todos los toxicómanos que acudían a O Vao. Cada semana era uno de los clanes el que tenía en exclusiva la venta de estupefacientes, tal y como se recogía incluso en una agenda que llegó a incautar la Guardia Civil. Posteriormente, se procedía al reparto de beneficios en función de las operaciones realizadas.

Cada clan contaba con su propio galpón o chabola en donde, además, facilitaban a los toxicómanos el consumo de las sustancias. Esto permitía que no tuvieran que salir con las dosis del poblado y pudieran ser cazados e incautadas por las Fuerzas de Seguridad. También hacían vigilancias de las patrullas de los uniformados.

En cuanto se reunieron indicios suficientes, la Guardia Civil, bajo la coordinación de la Fiscalía Antidroga, irrumpió en el poblado y detuvo de decenas de personas, descabezando a los cuatro clanes más activos de O Vao de Abaixo. Finalmente se formuló acusación contra 22 personas, llegando a juicio ayer un total de 21, por el fallecimiento de uno de los procesados.

Todos ellos reconocieron los hechos que les imputaba el Ministerio Público, logrando así una rebaja sustancial en las penas (de entre siete y ocho años de cárcel) que se pedía inicialmente para ellos. De este modo, los 21 acusados afrontarán condenas que van desde los dos años de cárcel para aquellas personas que tenían un papel menos preponderante en estas estructuras familiares fuertemente jerarquizadas, a los cuatro y cinco años de los cabecillas, incluidas las “matriarcas” de los cuatro grupos, que asumieron penas de tres años y medio de prisión.

Ante las magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial fueron pasando por grupos los 21 acusados. Los siete primeros en entrar a la sala de vistas fueron los siete miembros del conocido como “clan de la Coneja”. La matriarca, Dolores J. G., aceptó una condena de tres años y seis meses de prisión, así como dos mil euros de multa. Manuel J. J. y María Carmen J. B. asumieron cuatro años de cárcel, al igual que María del Carmen J. M. y que Jaime J. J. Por último, Jonathan J. J. y Montserrat R. C. fueron condenados a dos años de prisión por un delito contra la salud pública (a los anteriores se les añadía el de integración en grupo criminal).

El segundo de los clanes en sentarse en el banquillo fue el de los “Familiares”. La matriarca, María Ángeles S. J. confesó los hechos y aceptó una condena de tres años y seis meses de prisión, junto con María Azucena J. J.

La pena más elevada es la que deberá cumplir Manuel S. J., alias “Lolo”, que asumió cinco años de cárcel al ser sorprendido en posesión de la mayor cantidad de droga decomisada, 200 gramos de cocaína. Deberá abonar también una multa de 50.000 euros. Los otros cinco acusados de este clan aceptaron penas de dos años de cárcel y multas de mil euros.

El tercero de los grupos familiares asentado en O Vao de Abaixo era el de la “Joaquina”. La matriarca, Julia J. J.. aceptó tres años y medio de prisión. La misma pena que Eliana S. J. y Carlos J. M. Otros tres integrantes con menos relevancia en el clan fueron condenados a dos años de cárcel.

Sentencia en sala

Por último, le tocó el turno al clan conocido como de la “Magdalena”. Su cabecilla, Magdalena S. S. reconoció los hechos y aceptó tres años y medio de prisión. La presidenta de la Sección Cuarta dictó sentencia condenatoria “in voce” que tiene ya carácter firme.

“En esta zona del asentamiento ahora no se comete actividad criminal alguna”

Las defensas salieron “satisfechas” con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y en el que destacan que los acusados asumen su responsabilidad en estos hechos y en la venta de droga a pequeña escala en asentamiento chabolista de Poio. La letrada Noemí Martínez explicó que también fue importante tener en cuenta que ahora mismo, “en el poblado de O Vao de Abaixo”, donde todavía residen los acusados, “no se está cometiendo en este momento ningún tipo de actividad delictiva”. Algo que para la abogada fue “de gran relevancia a efectos de política criminal” y a la hora de rebajar las penas. Efectivamente, la Operación Clavao descabezó en 2018 a los principales clanes de O Vao de Abaixo trasladando la actividad de venta de droga a O Vao de Arriba. La Policía Nacional y la Guardia Civil asestaron varios “golpes” entonces a las familias de esta zona alta del asentamiento y el conocido como “supermercado” de la droga de Galicia tuvo serios problemas de abastecimiento, ya que muchos de los detenidos cumplieron además prisión preventiva durante varios meses.

Fuentes policiales confirman que la venta de droga en O Vao se ha reducido notablemente y se han abierto cauces de diálogo con las familias del poblado para intentar evitar que el menudeo de estupefacientes vuelva a campar a sus anchas. No obstante, esto no quiere decir que el problema esté resuelto. Estas mismas fuentes señalan que se ha detectado que hay algunos grupos que se están saltando el mandato imperativo de los patriarcas de no vender estupefacientes trasladando los puntos de venta a fuera del asentamiento, concretamente a puntos de la ciudad de Pontevedra o de Poio.