A Vicerreitoría do campus sumarase o vindeiro mércores 10 de maio, de xeito adiantado, á conmemoración do Día das Letras Galegas cun acto no que o catedrático de Lingua e Literatura e expresidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, porá o foco no labor político e literario que o autor homenaxeado neste 2023, Francisco Fernández del Riego, desenvolveu “no exilio interior”. Programado para as 20.00 horas, na Casa das Campás, este acto conmemorativo completarase coas actuacións da Aula Permanente de Música Tradicional Galega e do Coro do Campus de Pontevedra.

“O Día das Letras Galegas é quizais o máis importante do ano no que se refire á promoción da nosa lingua, polo que é unha conmemoración na que a Universidade ten que estar e na ten que achegar o seu gran de area para a promoción do noso idioma”, salienta o director de área adxunto á Vicerreitoría Luis Torres. Con ese propósito, a Vicerreitoría promove un acto centrado na figura de Francisco Fernández del Riego, que en 1992 se convertía no primeiro doutor honoris causa na historia da Universidade de Vigo.