Las cofradías advierten: “Si nadie comprase a los furtivos, no seguirían actuando en la ría”

El atrevimiento con el que actúan los furtivos en la ría de Pontevedra no se ha frenado ni siquiera con los últimos y recientes cierres decretados por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) por toxina. Los controles se han intensificado y la Consellería do Mar advierte de que hay que rechazar todo producto que sea ilegal, tanto por motivos obvios por lo que supone la infracción como por cuestiones de salud pública.

Desde las cofradías el malestar es continuo en este sentido. Y el mensaje al respecto coincide: “Si nadie comprase a los furtivos, no seguirían actuando en la ría”.

Hace una semana se prohibió cautelarmente la extracción de moluscos infaunales (almeja, berberecho y navaja, fundamentalmente) en las zonas IV.1, IV.2 y V por la presencia de toxina paralizante. Es el primer cierre del año para el marisqueo del fondo de la ría de Pontevedra. Sin embargo, el Intecmar sí ha autoriza la extracción de moluscos bivalvos cultivados en viveros flotantes (mejillón) en la zona III de Pontevedra (Portonovo A, B y C) al detectar niveles de toxicidad inferiores a los legalmente establecidos en cuanto a toxina lipolífica.

“La simple palabra furtivo ya nos preocupa a todo, porque van a donde no tienen que ir, y sobre todo con toxina”, dice indignada Mari Carmen Vázquez Nores, patrona mayor de la Cofradía de Lourizán.

“Para nosotros no es mejor ni peor que vayan con o sin toxina, es malo siempre que vaya, de cualquiera de las formas”, añade.

“Cogen grande, pequeño... no escogen. Tiran para adelante. Esto a nosotros nos perjudica en todos los sentidos” Mari Carmen Vázquez Nores - Patrona de Lourizán

Subraya que esa mercancía “va a llegar al mercado y va a provocar un problema”. “Pero eso ya no es una cuestión nuestra”, recalca.

“Ellos van porque les compran, si no les comprasen no irían. Están vendiendo por las casas o a quien sea. Y esa gente está comprando por cauces no legales”, manifiesta.

Afirma desconocer si son negocios de restauración los que se atreven a entrar en este negocio ilegal: “Yo sobre eso no tengo ni idea, solo sé que si los furtivos van al mar es porque alguien les compra, sean restaurantes, particulares, que se lo lleven a una depuradora... Yo no lo sé, pero si tanto actúan y cogen tantas cantidades no creo que sea para consumo propio”.

Asimismo, destaca que se está retirando mercancía del banco marisquero que no debería salir de él. El problema en este sentido, además, es que el furtivo no discrimina en su selección, como haría un profesional del marisqueo. “Cogen grande, pequeño... no escogen. Tiran para adelante. Esto a nosotros nos perjudica en todos los sentidos”, repite Vázquez Nores.

Multas demasiado bajas

En cuanto a las multas, la patrona mayor de la Cofradía de Lourizán, considera que son irrisorias. “Así cualquiera es furtivo. Nosotros si incumplimos cualquier cosa, como no llevar la guía de transporte, por ejemplo, nos multan, y no son 500 euros, como les están cayendo a los furtivos”, compara. “Prácticamente son siempre los mismos, que reinciden”.

“Pero estas bandas son muy organizadas. Tienen grupos de WhatsApp que saben en todo momento a dónde se dirigen las fuerzas de seguridad, así actúan siempre libremente" Iago Tomé - Patrón de Raxó

También “los de bañador”

Del mismo modo, Iago Tomé, patrón mayor de la Cofradía de Raxó, indica que “siempre hay furtivos”. “Si no son los de aquí, son los de bañador”.

“Los que van es para vender, eso está claro. El problema es que siempre hay quien les compra”, afirma. “Es una lacra que no se extermina”.

Sobre la reincidencia, especialmente en Poio, cree que se debe a que las multas no son importantes: “Si un ladrón roba todos los días 50 euros y no le pasa nada, vuelve a hacerlo”.

“El problema aquí es que si tú robas diez kilos de almeja cada día, al acabar el mes estás robando una cantidad importante. Somos un país en el que las leyes son magníficas”, dice irónicamente.

Las cofradías tienen vigilancia y colaboran con la Policía Local, Autonómica, Guardia Civil... “Pero estas bandas son muy organizadas. Tienen grupos de WhatsApp que saben en todo momento a dónde se dirigen las fuerzas de seguridad, así actúan siempre libremente. Tienen ellos más infraestructura que nosotros. Están muy preparados y como saben por donde les atacas siempre van a ir un paso por delante tuya”, se lamenta.