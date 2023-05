Pontevedra y Sanxenxo logran disminuir su parque de vehículos sin ITV mientras sube en Marín y Poio

Los datos de la DGT referidos a 2021 indican que en los 14 municipios del área de influencia de Pontevedra había un total de 10.689 vehículos (motos, turismos y el resto –desde camiones a autobuses, entre otros) sin pasar esta prueba de aptitud sobre su estado para circular de forma segura por la carretera. La cifra, que resulta elevada, equivale al 7% del total del parque móvil de la comarca.

No obstante, el número de coches sin pasar la inspección ya fue mayor. En su conjunto, los conductores del área han ido mejorando el cumplimiento de esta obligación en los últimos cinco años. Según la propia DGT, en 2017 el número de coches sin ITV era todavía mayor, de 10.920, es decir, un 2% más.

Las cifras son todavía más esclarecedoras según el tipo de vehículo. Parece que los conductores tienen mayor cuidado de tener sus turismos al día que otro tipo de vehículos como, por ejemplo, las motos. En toda la comarca, los últimos datos hablan de 5.116 coches sin ITV, es decir, un 9% menos que hace un lustro. No ocurre lo mismo con las motocicletas, ya que ahora mismo hay unas 2.500 más sin pasar la revisión que hace cinco años, es decir, 500 más.

También descendió el número de vehículos de otro tipo (camiones, autobuses, vehículos agrícolas) que no disponen de este requisito indispensable para circular.

En cualquier caso, el descenso en el número de coches sin ITV por debajo de los niveles prepandemia permite advertir también que se está normalizando la situación después de que se disparase el número de coches sin la revisión pasada debido al parón por el COVID en 2020 y que llegó a provocar en 2021 que, en algunos puntos del Estado, cuatro de cada diez coches estuvieran sin la revisión, según datos de la revista de la DGT. Las cifras en la comarca están muy por debajo de estas que señalaba la Dirección General de Tráfico.

De hecho, el calendario de reservas de citas previas en estaciones como la de Bora muestra una amplia gama de fechas disponibles sin largas esperas.

Cambios en el sistema a partir del día 20

Todos aquellos que tengan la ITV pendiente de pasar deben de tener en cuenta que 2023 llega con novedades en cuanto al proceso para realizar la inspección. Desde el Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa, perteneciente al Grupo BMW, a partir del 20 de mayo se incorporarán dos nuevas pruebas a la ITV. Una de ellas es la introducción de la revisión del sistema “ECall”. Este componente, que sirve para realizar una llamada de emergencia cuando se sufre un accidente grave, es obligatorio en todos los coches homologados desde 2018. No obstante, aquellos vehículos que no tengan este sistema instalado no deberán preocuparse por él en su revisión. Además, todos los vehículos que hayan sido matriculados a partir del 1 de enero de 2021, a excepción de los vehículos eléctricos, tendrán que someterse al control del consumo real de combustible y energía eléctrica por requerimiento de la Comisión Europea. La información recogida se comunicará a la autoridad competente eliminándose una vez hayan sido reportada. Además de la introducción de estas novedades planteadas para garantizar la seguridad en carretera y la sostenibilidad, las ITV también están planteando otras medidas encaminadas a controlar que los vehículos llevan la ITV en regla. De hecho, la AECA-ITV, asociación que engloba en España las inspecciones técnicas, pretende identificar a estos vehículos utilizando las nuevas cámaras instaladas en las ciudades para controlar el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de los vehículos más contaminantes. Una idea que quieren convertir en ley, pero a la que muchos ayuntamientos ya se han sumado (Pontevedra, por ahora, no dispone de este sistema). Algo que, en principio, no pillaría por sorpresa a un gran porcentaje de la población, ya que, según el estudio del Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa, perteneciente al Grupo BMW, prácticamente todos los españoles (99%) aseguran llevar la ITV en regla. Un 11,5% admite apurar hasta el último minuto y solo un 1% reconoce pasarla tarde. Unos porcentajes que, según la DGT, son mucho mayores en la realidad.