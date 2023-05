Las playas de la comarca reciben 23 banderas azules al perder Marín la de Loira

Un total de 23 banderas azules, una menos que hace un año. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha desvelado este jueves el número de distintivos que recibe la costa española, que deja de nuevo a Sanxenxo en la cabeza, con 17 distintivos, los mismos que el pasado año. Por su parte, Marín baja a cuatro banderas, al perder la del arenal de Loira, mientras que Poio retiene la única que tenía, en Cabeceira, al igual que Ponte Caldelas, con A Calzada como única playa fluvial galardonada en la comarca.

Sanxenxo repite distintivo en Silgar, A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Espiñeiro, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, Panadeira, Paxariñas y Pragueira. Además, la han recibido los puertos deportivos de Sanxenxo y Portonovo y el Real Club Náutico de Sanxenxo, así como el Centro de Interpretación As Telleiras.

Por su parte, la playa de Cabeceira logra este reconocimiento que Adeac otorga a Poio desde hace más de una década. Además, la Casa-Museo de Colón se estrena este año como centro azul.

Marín, pese a perder la de Loira, conserva las de Portocelo, Mogor, Aguete y O Santo, así como el reconocimiento como centro azul del punto de interpretación de los petroglifos de Mogor.

Adeac detalla que en 2023, España consigue 729 Banderas Azules: 627 para playas (6 más que el año pasado) en 250 municipios (2 más que el año pasado); 97 para puertos deportivos (6 menos que el año pasado) y 5 para embarcaciones turísticas (igual que el año pasado).

La Comunidad Valenciana es la que más Banderas Azules recibe: 153 (5 menos que el año pasado), seguida de Andalucía con 148 (3 más que el año pasado), Galicia con 125 (2 más que el año pasado) y Cataluña con 120 (3 más que el año pasado).

Añade que "el motivo más frecuente de no obtener la Bandera Azul es no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa. El segundo motivo es el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas. El programa Bandera Azul también promueve el control sanitario de las aguas de baño continentales y 18 han conseguido este galardón en 2023. En España existen 140 zonas de baño continentales con calidad de aguas excelente, por lo que existe un amplio margen de mejora si, además, se cumplen los criterios de seguridad, servicios y especial atención a la preservación del entorno".