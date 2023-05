José Emilio del Río López es el ganador del tercer sorteo de la Campaña Estrela del Centro Comercial Aberto Estrela de Marín. José Emilio selló su tarjeta en los comercios Deportes Xesta, Five Sport y Joyería Rosant, por lo que dispondrá de 3 vales de compra de 50 euros para consumir en estos establecimientos. En este caso, José Emilio no forma parte del club de fidelización de “Comercio do Morrazo”, por lo que no podrá recibir además en su tarjeta de fidelización 50 euros más. El acto de entrega del premio se realizó en el comercio Deportes Xesta, en el que una representante del ganador recibió los 150 euros en vales.