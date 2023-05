Alba: dos décadas de utilidad pública

En el año 1997 nacía la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos de Pontevedra Alba. En aquel momento España estaba sumergida de lleno en el proceso de desmantelamiento de los llamados “manicomios”, tras la aprobación de la Ley General de Sanidad, que supuso un antes y un después en el sistema de salud mental impulsando el desarrollo de unidades específicas en esta materia. No fue hasta unos años después, en 2003, cuando se reconocería la utilidad pública de este colectivo pontevedrés. Se cumplen ahora dos décadas de esto.

Fue una trabajadora social del Hospital Provincial, Paloma Rodríguez, la que sembró la semilla para la creación de Alba mucho antes, en 1989, a través de la organización de dos cursos de formación de alfarero-ceramista para pacientes a tratamiento en el Servicio de Psiquiatría. Los excelentes resultados llevaron a firmar un convenio con la Xunta de Galicia y, posteriormente, a fundar la asociación. El papel del psiquiatra Víctor Pedreira fue fundamental en todo el proceso.

“En 2003 optamos al reconocimiento de asociación declarada de utilidad pública, porque era algo que te amparaba a la hora de pedir ayudas a obras sociales y empresas. De aquella solamente una de cada cien asociaciones de España estaban declaradas. Había muy pocas”, explica Roberto Fernández Cordovés, psicólogo y director de Alba.

“El haber puesto en funcionamiento los ocho pisos tutelados es una de las cosas que más nos enorgullecen" Roberto Fernández Cordovés - Director de la asociación Alba

“La asociación lo que hizo fue llegar a todas las lagunas a donde no llegaba la Administración a la hora de atender a las personas con enfermedad mental, para que no solo fuera una atención de entretenimiento y respiro familiar, sino que se pudiera hacer algún tipo de acompañamiento en el desarrollo de la enfermedad, toma de medicación, acompañamiento a citas médicas, valoración de otros problemas médicos, favorecer la relación social, formación...”, resume.

Y, además, la asociación puso en marcha desde el año 2000 el que considera el proyecto más importante de toda su trayectoria: los pisos tutelados que se encuentran en sus instalaciones en Montecelo. “Son viviendas para personas con enfermedad mental que no tienen familia o que viven un entorno familiar muy desfavorable. Son ocho pisos los que hay actualmente, 40 plazas”, indica Fernández, que lamenta que actualmente se encuentran con el problema de que “nos están enviando a personas que estarían mejor en una residencia, pero que aquí ocupan las plazas de aquellas que sí tienen posibilidad de rehabilitación y de entrenamiento para una vida más normalizada”.

75 usuarios de media

La asociación Alba tiene una media habitual de 75 usuarios. La mayoría son hombres. Desde la creación del colectivo han pasado por las instalaciones alrededor de 700 personas.

En plantilla hay 14 trabajadores actualmente: tres psicólogos, tres integradores sociales, seis monitores, un administrativo y una persona de la limpieza.

Alba tiene un concierto con el Sergas. La Consellería de Sanidade financia el 70%, mientras que el resto lo aportan entre la Consellería de Política Social, la Diputación de Pontevedra y el Concello de Pontevedra. Las familias también pagan una cuota, de tan solo 36 euros al mes.

El 25% de las personas que han pasado por la asociación desde su creación llevan hoy en día una vida normalizada

Lograr una vida normalizada

Roberto Fernández Cordovés reconoce que “hacemos todo lo que podemos”, al ser preguntado sobre qué cuestiones se sienten más orgullosos como trabajadores. “El haber puesto en funcionamiento los ocho pisos tutelados es una de las cosas que más nos enorgullecen, porque pensamos que las necesidades básicas es lo primero en lo que tenemos que fijarnos: comida, vestido y techo. Unido a ello la atención sanitaria y social y, si es posible, actividades de ocio. Todo lo que hacemos lo hacemos con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas”, resume.

Es por ello que con su esfuerzo se ha conseguido que el 25% de las personas que han pasado por la asociación desde su creación lleven hoy en día “una vida normalizada”. “Hay otro 25% que no, que siempre necesitan una atención social directa. Mientras que el otro 50% restante tienen sus altibajos”, informa el director.

En todo caso, celebra que la salud mental haya ocupado el lugar que le corresponde en la sociedad. “Cada vez hay más sensibilidad social. No me gusta caer en el dramatismo, porque hay problemas, sí, pero siempre los hubo. A raíz del COVID se ha constatado de que hay más suicidios, pero no queremos provocar el efecto llamada. En nuestro caso, el de Alba, no podemos hablar de un empeoramiento”, concluye.