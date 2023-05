O Museo celebrará nos vindeiros días un programa de actividades comemorativas das Letras Galegas e do Día das Vítimas do Exilio. Arrancarán esta mesma semana, con dous obradoiros para alumnado de centros escolares e cunha visita guiada aberta ao público, nos que se lembrará a Francisco Fernández del Riego, escritor homenaxeado este ano no “día grande” da lingua galega.

O vindeiro día 9 recordarase a figura do compositor republicano exiliado Salvador Bacarisse cunha conversa co seu fillo e un concerto a cargo do trío de arpa de Alba Barreiro.

As actividades polas Letras Galegas no Museo (que se suman ás que presentará o vindeiro venres o departamento de Lingua da Deputación) adiántanse a esta semana. Polo Correo do Vento coordina dúas propostas nas que buscan dar a coñecer a todos os públicos a figura de Paco del Riego. Hoxe e o venres 5 de maio celebraranse obradoiros no Edificio Castelao dirixidos a alumnado de varios centros escolares.