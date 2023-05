130 kilómetros a pie por un fin más que solidario

Unir en una carrera a pie ininterrumpida el Complexo Hospitalario de Ourense con el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ese es el objetivo que se plantea para este verano (8 y 9 de julio) la fisioterapeuta marinense Raquel Carragal, que busca completar con otras cuatro personas, por relevos, esta proeza física de más de 120 kilómetros de distancia con la idea de recaudar fondos para la Asociación Bicos de Papel, que auxilia a los pacientes infantiles de cáncer del hospital vigués y a sus familias.

“Además de colaborar económicamente, queremos visibilizar el trabajo increíble que hacen ayudando y apoyando a las familias durante todo el proceso: desde que le diagnostican a su hijo de cáncer hasta el alta”, explicó en su propuesta de su campaña de recaudación de fondos.

Un vínculo, el de Carragal y Bicos de Papel, con el que siente una deuda personal, hacia un colectivo de pacientes y familias al que le gustaría ayudar en la medida de lo posible.

“Esta asociación, como son padres y familiares que han vivido ese proceso, qué mejor que una persona que lo ha vivido te ayude. Tienen una guía de qué hacer y adónde ir, te acogen, si eres de Ourense y te tienes que desplazar a Vigo facilitan a las familias un piso, te ayudan, te asesoran… pensé que hay que darle mayor visibilidad a esa labor y ayudarles de alguna manera para que la gente sepa que existen. Es como una cadena de favores”, asegura.

Tras anunciar su nueva iniciativa, la fisioterapeuta y readaptadora de Marín ha visto llegar el apoyo del público en las primeras horas desde que se publicó su campaña de micromecenazgo, con un 30% del objetivo, de 1.000 euros, ya cumplido.

A pesar de lo épico de la aventura, no es la primera carrera de gran distancia que completa Carragal con fines benéficos. En mayo de 2020, recaudó fondos y recorrió ininterrumpidamente 80 kilómetros para la fundación catalana GAEM (Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple), con la idea de donar para la financiación de hacer estudios de medicamentos para la esclerosis múltiple, mientras que en 2021 completó 100 kilómetros del tirón para visibilizar la enfermedad.

En esta ocasión, la corredora participó también en los 67 kilómetros de la Pontevedrada, la marcha organizada desde Pontevedra hasta la Plaza del Obradoiro de Santiago, como paso preliminar a ese reto estival, para visibilizar en la medida de lo posible a la asociación y a la donación que vertebra esta nueva hazaña. No obstante, la prueba entre Ourense y Vigo, al ser por relevos, encierra nuevas dificultades que ella no había vivido antes, en una modalidad conocida como non-stop.

“Los relevos lo que tienen es el cansancio. Tú corres una hora, sale el siguiente, sale el siguiente, luego sales de nuevo. Es que a lo mejor te paras dos horas y luego vuelves a salir. A eso se le suma que no puedes dormir, que no descansas y que es de noche. No tienes una carga de ciento y pico kilómetros pero el cansancio, de esperar, arrancar, enfriar y volver es lo que te vence. Tienes que estar preparado como si fueras a hacerla tú completa”, explica Carragal, que prevé completar hasta tres relevos de entre ocho y diez kilómetros, si el plan va según lo previsto.

En su caso, los momentos más complicados que ha vivido en una prueba de estas características llegaron al superar los 80 kilómetros. “Para mí es ese muro, en el que estás luchando contra el cansancio. Al final, estás luchando contra ti mismo y la cabeza te dice que pares. Tienes que luchar. Tienes que ir físicamente preparado, pero a nivel mental tienes que estar listo para ese tipo de carreras”, confirma.