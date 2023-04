Sentencia ejemplar para una mariscadora a flote de la ría: logra la prestación por toxina

La poiense Ángeles Corredoira Carballa, armadora y mariscadora de a flote de la ría de Pontevedra, ha logrado que el juez le dé la razón en su demanda al Instituto Social de la Marina al reconocerle el derecho a la prestación de cese de actividad debido a la toxina. Esta sentencia, dictada hace unos días, y ante la que el ISM no ha presentado recurso en el plazo estipulado, supone un antes y un después para el sector de la extracción a flote, ya que solo hay otra con un resultado similar, una del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2018. La trabajadora celebra el fallo y considera que de este modo se pone fin a “la discriminación” que sufren aquellos que se dedican a este tipo de marisqueo a la hora de acceder al paro cuando se prohibe la actividad.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso FARO, el juez del juzgado de lo social número 2 de Vigo reconoce que la mariscadora tuvo que parar durante tres períodos el año pasado: entre el 7 y el 22 de julio, entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre y del 24 de septiembre al 8 de octubre, debido a una “causa de fuerza mayor derivada de la prohibición de extracción acordada por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar)” en las zonas en las que ella trabaja, la IV y V de la ría de Pontevedra.

Ángeles Corredoira presentó, a medida que cada uno de los períodos con cierre se iban sucediendo, las respectivas solicitudes de la prestación, que el ISM le fue denegando con el paso de los meses.

En vista de ello decidió poner la denuncia ante el juzgado, a finales del año pasado, al llegarle la última de las solicitudes desestimadas. “De las cuatro paradas que hubo que me afectaron presenté tres solicitudes, ya que una de ellas no podía porque me encontraba de baja”, explica ahora, una vez conocida la sentencia a su favor. “Tenía un plazo de un mes para presentar el recurso, y decidí hacerlo, porque tenía el tiempo justo para ir a juicio”.

“El Instituto Social de la Marina aludía que yo tenía permiso, además de para marisqueo a flote, para otras artes, como línea o cordel y nasa, nécora o camarón, y que podía haber desarrollado mi actividad durante ese tiempo en ellas”, afirma.

Para probar que ella nunca había utilizado esas otras artes en su barco, el “Amalia”, presentó la relación de actividad de los últimos cinco años, “para demostrar que yo nunca he hecho otra cosa que no fuera marisqueo a flote”.

“Alegaban que como no está en veda, yo podría ir a la nécora o el camarón, pero también tienen que tener en cuenta otras circunstancias. Por ejemplo, si el agua está caliente no hay camarón. O que la nécora no está bien en verano como para cogerla. La otra opción que me daban es que yo entregase mis licencias y renunciase a ellas, para garantizar que no me dedicaba a ello. Pero yo no tengo por qué renunciar a mis artes de pesca y perder las del barco, cuando era una actividad residual”, añade Ángeles Corredoira.

El juez, finalmente, ha dado la razón a esta poiense y para ello cita al artículo 327.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que “el sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter obligatorio y tiene por objeto dispensar a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, afiliadas a la Seguridad Social y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar las prestaciones y medidas establecidas en esta ley ante la situación de cese la actividad que originó el alta en el régimen especial”. Y añade que “si se acredita que por causa de fuerza mayor se paraliza completamente la actividad de la persona autónoma, cumple con los requisitos de acceso de esta prestación”. Obviamente, en el caso de la armadora de Poio así era.

Además, el juez se refiere a una sentencia anterior del 27 de abril de 2018 dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galica (TSXG) y subraya que “es obligado atender a las circunstancias de cada caso concreto”.

Discriminación de la actividad

“Tanto a nivel profesional como personal es muy importante para mí. Yo decidí en su momento luchar por una causa que consideraba que estaba justificada y que, además, era el trabajo de todos mis compañeros. Me dije que si nadie lo iba a hacer lo hacía yo, porque hay que pelear. Además, es un derecho que sí tiene reconocido el sector del marisqueo a pie, que lo cobra siempre, porque es su principal actividad. Pero para nosotros, aunque también lo sea, como en mi caso, no está reconocido así. Lo que me fastidiaba es que nosotros estamos pagando una cuota todos los meses pero se nos discrimina en este sentido”, manifiesta.

Se siente satisfecha por el resultado y cree que también se podría aplicar a los barcos que se dedican a la pesca de pulpo o a otras artes, como la nécora o el camarón.

“A partir de ahora todos podrán cobrar por casos como el mío. Y ahora mismo, precisamente, estamos ya con la primera marea roja del año”, apunta.

“Algunos de mis compañeros ya lo saben y están muy contentos. Y yo también, porque lo mío es pelear contra las injusticias, es algo que llevo dentro, es un objetivo que tengo”, confiesa.

Falta de apoyo al sector

El marisqueo a flote en la ría de Pontevedra cuenta con alrededor de 60 barcos. Lo único que empaña un poco la felicidad de esta armadora y mariscadora de la Cofradía de Raxó es “la falta de apoyo que tuvo el sector el año pasado durante esos meses agónicos, porque no miraron por nosotros ni las cofradías, ni la Federación Gallega de Cofradías, porque somos los que menos protestamos”.

En este sentido, lamenta especialmente que el servicio legal de la cofradía de Raxó no sea gratuito para los socios, “sobre todo cuando son casos como este, que favorecen a todo el sector”. “Tenemos que estar un poco más amparados”, concluye.