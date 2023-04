O xurado da cata da XXI Festa do Codillo apostou pola preparación estofada e con guarnición de patacas asadas, chícharos e cenorias como especialidade que se ofrecerá o vindeiro domingo 11 de xuño ante a imposibilidade por parte da empresa de Cátering Arelas de servir o xantar o 14 de maio como estaba inicialmente previsto.

Co fin de evitar acumulación de público e longas colas, ampliarase a venda anticipada dos tíckets, ata o 8 de xuño, a un prezo de 12 euros, nas oficinas do Concello e poderanse tamén retirar o mesmo día da Festa na Alameda. A apertura da caseta de servizo de racións do codillo será polo tanto ás 13:30 horas co fin de axilizar ao máximo a súa repartición e evitar aglomeracións innecesarias. Manterase aberto ata esgotar existencias e servirase ata as 15 horas.

Debido ao aumento do IPC e do custe da vida, o Concello da Lama veuse na obriga de volver situar en 12 euros o prezo definitivo do pack desta festa gastronómica que, ademais do codillo estofado, o adquiriente do tícket ten dereito a un anaco de pan, cubertos e un prato de barro conmemorativo do evento que os comensais poderán levar como recordo, así como a bebida.