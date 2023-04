La falta de radiólogos y de "previsión" origina largos retrasos en los resultados de las pruebas

Más de un mes llevan numerosos pacientes del área sanitaria de Pontevedra esperando por los resultados de pruebas simples como radiografías que antes llegaban al médico de cabecera incluso en el mismo día o al siguiente. Las demoras son más acusadas en determinadas secciones, pero la causa, básicamente, es la misma en todos los casos: la falta de profesionales que se han jubilado y que no han sido repuestos. A ello se suma una falta de "previsión", en opinión de los propios trabajadores, que creen que es fundamental organizar bien las listas en función de la demanda, ya que cada vez se piden más pruebas.

“No hay radiólogos, y eso que se quedaron fuera en la última oferta pública de empleo, OPE, pero si no se les da seguridad no vienen. El problema es que no hay para suplir a los que se jubilan”, explica Luisa Lores, radióloga del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), al ser preguntada sobre este problema.

Pero añade que no se trata solamente de eso, sino que también influye la gestión de la cantidad de tareas que hay que hacer en este servicio. “Hay que organizar bien las listas, porque la pandemia dejó muchos casos avanzados”, subraya.

“No hay una previsión de que la radiología aumenta y de que cada vez se hacen más pruebas”, se lamenta.

Prueba de ello es que ahora los médicos de familia tienen que pedir radiografías, u otras pruebas, para poder desviar, por ejemplo, a sus pacientes a especialistas como Traumatología.

“Antes se hacían memorias, ahora no. No se gestionan los datos sanitarios y no se conoce la evolución de todo lo que se hace. Todo esto influye también”, añade Lores.

“Requerimos organización y compromiso con el sistema por parte de los gerentes para identificar el problema” Luisa Lores - Radióloga

Y aunque se hacen las llamadas “peonadas”, actividad clínica fuera de la jornada diaria ordinaria del personal médico (horas extras por las tardes), la realidad es que una parte de los profesionales en activo “no están tan volcados con el sistema público, ya que se les están abriendo las puertas al privado”, manifiesta la radióloga pontevedresa.

“Requerimos organización y compromiso con el sistema por parte de los gerentes para identificar el problema”, asevera.

En este sentido, apunta a que los resultados se informan demasiado tarde “y la legitimidad del sistema se pierde”. “Hay que comprometerse con el hospital, no derivar a la gente a hacer las pruebas a la privada”, concluye.

Precendentes en otras zonas

El caso del área sanitaria de Pontevedra no es el único. El pasado verano, el sindicato CESM denunciaba que el Hospital do Salnés carecía de guardias de noche y fines de semana del servicio de Radiodiagnóstico, lo que se traducía en que un paciente que acudía a Urgencias y necesitaba hacerse una ecografía era derivado a Montecelo.

Asimismo, el sindicato médico denunciaba el pasado mes de marzo la situación ‘limite’ que viven los 17 radiólogos que realizan guardias de presencia en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y exigía al Sergas que tomase medidas para resolver la situación de unos facultativos que desde hace más de cinco años reclaman la incorporación de más personal.