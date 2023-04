La Unión General de Trabajadores (UGT) anunció este viernes la convocatoria de la manifestación prevista para el 1 de mayo, que se celebrará a partir de las 12.00 horas con salida en la Ferrería para terminar frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se procederá a leer un manifiesto.

En ese sentido, el representante comarcal de la organización en Pontevedra, Moncho Vidal, hizo balance de los hitos logrados en los últimos meses y las cuestiones que, a juicio del sindicato, quedan por resolver.

"Debemos decir que este es un año en el que no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir reivindicando. A diferencia de crisis anteriores, las actuaciones del Gobierno fueron totalmente diferentes. Los acuerdos alcanzados, en primer lugar, entre empresarios, organizaciones sindicales y la Administración, alcanzaron frutos que dieron respuesta a las necesidades de la sociedad", argumentó Vidal, en referencia a situaciones como la subida del salario mínimo interprofesional.

Con respecto a la decisión de Comisiones Obreras (CCOO) de hacer su propia manifestación en Pontevedra y distanciarse de la otra formación, los dirigentes comarcales de UGT señalan que la decisión "es un gran error" y que las causas esgrimidas "no tienen ni pies ni cabeza".

"No participamos en absoluto de ella. Intentamos en todo momento mantener contacto con Comisiones, en diferentes momentos y por diferentes vías, hasta por escrito. Hasta el último momento interpretamos que íbamos en compañía. No entendemos ni comprendemos la causa por la que no vamos juntos. Creemos que hay determinadas diferencias que son normales, porque si no, seríamos las mismas organizaciones. En el momento en el que se pronunciaba aquí el secretario de Organización de Comisiones, en ese momento estaba dando una rueda de prensa con Comisiones de Arousa para hacer una convocatoria de unidad el 1 de mayo", aseguró el representante sindical de UGT Pontevedra, que apeló a la unidad sindical para defender con mayor eficacia los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Vidal también replicó a algunas de las razones manifestadas por CCOO para no acudir con UGT el 1 de mayo, como las acusaciones de que la Unión está cercana a partidos políticos y recurre a atajos para alcanzar mayor representatividad. "Está fuera de lugar. Ni buscamos atajos, ni nos plegamos. Ahora mismo, en nuestra asesoría jurídica, cuando hay una vulneración no se limita en absoluto a que nosotros tengamos alguna vinculación con la empresa y no defendamos los derechos de los trabajadores. Y hablo de aquí de la comarca de Pontevedra. Es un razonamiento para justificar lo injustificable, que es no ir en unidad sindical", explicó.