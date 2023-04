A Praza do Mosteiro de San Xoán acolle o luns o Concurso dos Maios, que dará comezo ás 11.00 horas e que nesta edición ve incrementada a súa participación con respecto a edicións anteriores. O Ateneo Corredoira de Combarro organiza, en colaboración co propio Concello, a Mostra de Maios na Praza da Chousa, o mesmo día ás 18.00 horas. O certame retorna ás inmediacións do Mosteiro despois de varios anos de ausencia. A última vez que se puido desenvolver nesta contorna foi en 201. Obras, o COVID e outras circunstancias afectaron á festa nestes anos.

Unha das grandes novidades do Concurso dos Maios é o incremento dos premios, cuxa contía total ascende nesta ocasión a 6.800 euros. Polo mero feito de participar cada maio recibirá 300 euros e dúas roscas. Con respecto aos galardóns, repartiranse entre os tres primeiros clasificados nas categorías ao mellor conxunto (220, 180 e 150 euros, respectivamente) , mellor maio, mellores coplas, mellor coroa, mellor actuación e mellor barco galego tradicional. Nestes cinco subgrupos os premios serán de 150, 120 e 100 euros, respectivamente.