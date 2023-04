“Campo Lameiro lo tiene todo; ya lo sabíamos, ahora lo sabrá toda España”

Con la misma decisión y empeño con las que creó la casa de turismo rural A Avoa María, Elena Souto Ruzo quiso dejar atrás el mal momento de la pandemia de COVID con nuevas iniciativas para su negocio y para su municipio. Así, en 2020 comenzó a presentar a Campo Lameiro al premio Capital del Turismo Rural, que el pueblo acaba de ganar.

– ¿Por qué puso en marcha la idea?

– Me enteré de que EscapadaRural tiene esta iniciativa, que me parece maravillosa para promocionar los pequeños ayuntamientos rurales y empecé a presentar a Campo Lameiro al concurso. Soy una persona muy insistente, o muy pesada, y empujada por esta pesadez que me caracteriza seguí presentando la candidatura durante dos años y buscando apoyos. Y ahora aquí estamos, con Campo Lameiro como Capital del Turismo Rural 2023.

– Y tres años después la llamaron para anunciarle el premio.

– Si, no me lo podía creer. Yo ahora mismo estoy en una nube. Porque son más de doscientos pueblos los que se presentan, entre los que se eligen a diez finalistas que van a la votación final. Cuando me enteré de que estábamos entre los diez finalistas ya me puse tan contenta como ahora mismo, que ganamos. También te digo que esto salió a base de trabajo y esfuerzo, no por mi cara bonita, que también, que conste (risas).

– ¿Qué supone este premio?

– Conseguir esto es como un sueño hecho realidad, sinceramente. Es como la casa de turismo rural A Avoa María, un sueño hecho realidad.

– La decisión final del concurso se resuelve por votación popular. ¿Cómo logró los apoyos?

– Llevo tres años intentando sacar esta idea adelante, comentándoselo a todo el mundo y además les envié a todos mis clientes una solicitud para que nos apoyen. Sé que tuvimos votos de Valencia, de Madrid, de muchos sitios que nos votaron porque son clientes nuestros y les gusta venir a Campo Lameiro. Ynos votaron independientemente de que en sus comunidades también hubiese pueblos a designar. Pero aquí hay que decir que contamos también con el calor de los vecinos. Todo CampoLameiro se volcó con el proyecto, porque la calidad de la gente aquí es un valor añadido, es una maravilla y es otra de las cosas que hacen volver a muchos visitantes. Que te reciban con los brazos abiertos, como ocurre aquí, no hay dinero que lo pague.

– ¿Le apoyó en su proyecto alguna institución pública?

– Si, primero recibí ayuda de la Diputación, porque se lo comenté a una trabajadora de allí que me asesoró muy bien, y luego me puse en contacto con el alcalde para tener también la colaboración del Concello. En ambos casos me apoyaron y fue así como seguimos para adelante con la iniciativa.

– ¿Qué debería representar para el municipio este reconocimiento?

– Ahora Campo Lameiro tiene que ser un referente a nivel nacional. Los que estamos aquí ya sabíamos que nuestro municipio lo tiene todo: gastronomía, naturaleza, historia, arte rupestre, paisajes... pero ahora lo van a saber en toda España. Y todo esto tiene que ser el inicio, una semillita de todo lo que puede alcanzar Campo Lameiro. Ahora tiene que florecer más con la ayuda de todos. CampoLameiro tiene todos los ingredientes para ser la Capital del Turismo Rural. Toditos. Yo ya le decía a Julio, el alcalde de hace veinte años, que Dios le da pan al que no tiene dientes, porque aquí en Campo Lameiro tenemos de todo pero lo que nos falta es promoción. Y esto tiene que estar apoyado desde todas las instituciones.

– ¿Tiene más proyectos similares en marcha?

– Por ahora no tengo más proyectos en marcha porque hasta hoy estaba centrada en sacar adelante este, pero ahora que conseguimos este reconocimiento tenemos que seguir unidos en este trabajo, porque esto es como cuando tienes un hijo, que inviertes en él, en su futuro, pues esto es igual. Pero aunque dije que no tenía más proyectos la verdad es que la cabeza no para, siempre estoy dale que te pego, así que algo se nos ocurrirá y algo nuevo saldrá. Seguro.