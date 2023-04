La toxina provoca el primer cierre del año de los bancos marisqueros del fondo de la ría

La llegada de la primavera ha traído consigo los primeros cierres de los bancos marisqueros del fondo de la ría de Pontevedra. Según los controles analíticos efectuados por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) a última hora del martes se decidió prohibir cautelarmente la extracción de moluscos infaunales (almeja, berberecho y navaja, fundamentalmente) en las zonas IV.1, IV.2 y V por la presencia de toxina paralizante; un cierre que ayer se confirmó de forma definitiva.

Se trata del primer cierre del año para el marisqueo del fondo de la ría de Pontevedra, que encara con temor los próximos meses tras los problemas que atravesó en 2022, cuando se vivió uno de los peores veranos que los profesionales recuerdan en cuanto a días en veda y, por tanto, en cuanto a ventas en las lonjas.

La curiosidad es que el Intecmar ha autorizado la extracción de moluscos bivalvos cultivados en viveros flotantes (mejillón) en la zona III de Pontevedra (Portonovo A, B y C) al detectar niveles de toxicidad inferiores a los legalmente establecidos en cuanto a toxina lipolífica.

Que la zona de la almeja esté cerrada y la del mejillón no es algo muy poco común, tal y como explica el patrón mayor de la cofradía de Raxó, Iago Tomé. “No es habitual que se abra el mejillón por la mañana y se cierre la almeja por la tarde. Es muy curioso, porque el mejillón es lo primero que cierra”, comentó con respecto a lo que sucedió el pasado martes.

Tomé señaló que se tuvo que cerrar “a última hora” del martes por “un incremento demasiado rápido de toxina”. De hecho, señala que “el agua está de color chocolate”, algo que comenta que “suele ser habitual, pero no que esté cerrada la almeja y abierto el mejillón”. El patrón mayor de Raxó explica que “la mancha está desde la punta del muelle de Combarro hacia el fondo de la ría, por Campelo. Según Intecmar, es por la toxina que está ahí acumulada”.

En este sentido, Tomé recuerda que “hace 15 días se hablaba de que fuera de Galicia había una gran mancha de toxina y que se estaba esperando a que se dieran los condicionantes que la toxina necesita para entrar en la ría, y ahí está ahora”.

No es habitual que se permita la extracción de mejillón y no de almeja, pero no quiere decir nada porque “son polígonos independientes; es solo que es raro porque nunca se da esta situación. Cuando cierra el mejillón, nosotros estamos esperando que cualquier día nos toque a nosotros”.

Preocupación

El patrón mayor de Raxó lamenta que las previsiones para los próximos meses no son buenas. “Esperemos que en una semana se pueda volver a trabajar, pero viendo lo que pasó el año pasado... No sé si este año será como el año pasado o peor, porque el cambio climático influye, están subiendo las temperaturas”, señala preocupado.

Iago Tomé asegura que “queremos ser optimistas”, pero recuerda que “el año pasado a estas alturas los bancos marisqueros aún estaban abiertos”.

Temen, sobre todo, que el verano sea igual de malo, o incluso peor, que el de 2022, que fue uno de los peores que recuerdan las cofradías que marisquean en el fondo de la ría de Pontevedra. En el mes de julio, la zona IV estuvo 26 días cerrada a la extracción y la zona V, 22. Para ver una situación similar hay que remontarse a 2015, cuando la zona IV estuvo vedada 21 días en julio y la zona V, ocho. Más recientemente está la situación vivida en 2018, con los arenales del fondo de la ría cerrados 6 y 17 días –zona VI y V, respectivamente– en el mes de julio.