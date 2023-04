El sector inmobiliario local teme una avalancha de pisos de uso turístico con la nueva Ley de Vivienda

La Ley por el Derecho a la Vivienda determina áreas tensionadas para el control de los precios del alquiler. Un ámbito puede ser declarado tensionada si la evolución del precio de la zona –ya sea de arrendamiento o compra– ha superado en al menos tres puntos el IPC (Índice de Precios de Consumo) de los últimos cinco años o el desembolso medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros supera el 30% de la renta media de los inquilinos de esa zona. Recoge este apartado para dibujar bolsas de pisos y casas en los que se podrá imponer un tope a los alquileres –en máximos históricos en Pontevedra– más allá de las limitaciones generales que la normativa también prevé para el conjunto.

“Es una situación general en todo el Estado”, apunta el responsable de la inmobiliaria Javier Tovar, en referencia a los precios disparados de los alquileres. En este sentido, considera que el futuro es todavía “incierto” porque “siempre que se intenta regular un mercado, en este caso el inmobiliario, se producen efectos imprevisibles y hasta que no esté la nueva norma en marcha no podemos saber cómo va a reaccionar el mercado”. Insiste, además, en que, “al margen del enfrentamiento político, dentro del mercado inmobiliario muchas de las competencias son autonómicas. La ley estatal puede crear un conflicto en la regulación, un choque de competencias”.

El responsable de Javier Tovar apunta que actualmente “hay pocas viviendas en el mercado”, por eso considera que este tipo de regulaciones deberían ser positivas “para poder calmar los precios. Confiamos en la buena intención del que legisla, que pretende enfriar un mercado que está muy caliente y que está siendo excluyente en muchos casos”, pero alerta de que puede tener un efecto contrario al deseado, porque “es un mercado muy complejo, en el que influyen muchos factores y actores, y por eso debe de ser una cuestión de Estado, pero esta nueva ley puede provocar, por ejemplo, que los propietarios opten por poner las viviendas a la venta en vez de en alquiler, y ya pasan a un mercado de otro poder adquisitivo”. “Es un mercado muy poliédrico, cuando se toca una cara, las otras se mueven. Si ahora se regulan los alquileres, habrá mayor orientación al uso turístico, que también está regulado; habrá movimientos legítimos de defensa de intereses”, añade.

De todas formas, recuerda que esta situación no es nueva, “estamos analizando lo que sucede desde hace 8 o 10 años, y no hay promociones nuevas, hubo mucha rigidez en la oferta y ahora estamos pagando las consecuencias”.

“El 16% del parque inmobiliario está cerrado”

Para evitar que los grandes fondos de inversión retiren la vivienda del mercado de alquiler y la dediquen al de uso turístico, Podemos ha registrado una enmienda transaccional a la Ley de Vivienda que se vota este jueves en el Congreso con el objetivo de controlar también este ámbito. En concreto, la iniciativa propone limitar el número de plazas de alquiler turístico al 2 por ciento de los habitantes de la zona en la que se encuentre. La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, recuerda que “el 16 por ciento del parque inmobiliario de Galicia está cerrado. Hay que analizar las razones”, añadiendo que “que un propietario prefiera no alquilar por la inseguridad jurídica que existe es un tema que no se toca, o que no se esté cumpliendo que un porcentaje del suelo sea para vivienda protegida; nos señalan por algo en lo que no tenemos culpa”. Apunta, además, que “se está castigando al pequeño propietario. Porque el 85 por ciento de las viviendas de uso turístico en Galicia son de un solo propietario”. Aguín destaca también que desde el sector que ella representa en Galicia “no estamos de acuerdo en que se establezcan unas pautas iguales para todos los sitios, porque cada zona tiene sus peculiaridades”.