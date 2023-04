“Estar en Pontevedra supone aprendizaje”

El ciclo Urbtopías, que se celebra en la antigua iglesia de Santa Clara para debatir sobre los modelos de las ciudades en general la experiencia de Pontevedra en particular, vivió ayer, en su tercera jornada, una de las sesiones más esperadas, con la participación del alcalde, Miguel Fernández Lores, junto a los expertos David Sim, Ola Gustafsson, Teresa Táboas y el periodista Fernando González “Gonzo”.

David Sim, un arquitecto escocés experto en ciudades amables, explicó que era “un honor” estar de vuelta en Pontevedra. El profesional, referente en la planificación de la habitabilidad urbana, señaló que no puede enseñar a los pontevedreses cómo hacer una ciudad mejor, “porque ya lo estáis haciendo muy bien”, y añadió que el camino a seguir es llevar ese modelo a todos los ámbitos posibles.

Hizo hincapié en la importancia de la juventud de la ciudad, de la media de edad de Boa Vila, y cómo esto fue posible gracias a la calidad de vida que exhibe Pontevedra. “La democracia no es solo votar, la democracia es poder sentarse en un banco o caminar por la calle con otras personas o con un extraño en completa libertad”.

Ola Gustafsson, también arquitecto y exdirector de proyectos en Gehl Architects respaldó las palabras de Sim, enfatizando la importancia de las personas compartan espacios y posibilidades. “Para nosotros estar aquí significa aprendizaje. Queremos compartir nuestras experiencias. Pontevedra tiene su modelo, otras ciudades tienen el suyo. No sé puede hacer lo mismo en todos los lugares del mundo. Se trata de compartir experiencias, caminar hacia delante y compartir ideas”.

Lores insistió en que “Pontevedra es un referente que debe seguir avanzando. Para eso hay que escuchar y aprender del mundo entero, porque así es un proyecto dinámico, que no ha llegado a su fin”, explicó. “Hay riesgo, desde mi punto de vista de vuelta atrás. Hay nubes en el horizonte, hay experiencias de ciudades que fueron referentes y luego retrocedieron. Este modelo de Pontevedra es muy equilibrado, holística e integral”. A su juicio, “sería una tragedia para Pontevedra volver, atrás porque sería algo con resonancia en todo el mundo, ya que somos un referente a nivel mundial. Ya lo dijo Ana Luisa Amaral, que estuvo en Urbtopías, y dejó una frase muy importante: ninguna conquista es irreversible. No podemos darnos el lujo de no seguir avanzando”.