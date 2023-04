"Hoy es un gran día para Pontevedra". Así de exultante se mostró el alcalde de la Boa Vila, Miguel Anxo Fernández Lores, tras recibir la confirmación de que el Estado ha concedido al municipio los dos proyectos que presentaba al programa financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea para la NextGeneration EU para la implantación de las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la descarbonización de los núcleos urbanos y fomentar la movilidad sostenible.

Concretamente, el Ministerio aprueba una financiación de un total de 2,7 millones euros para la humanización y reforma de la calle A Santiña, completando así el acondicionamiento de todo el Camino Portugués a Santiago a su paso por el centro urbano de la ciudad, y para el proyecto con el que se pretenden controlar y monitorizar los flujos de tráfico y los niveles de emisiones a través de sensores en todo el municipio. El primer proyecto, también muy demandado por los vecinos de A Santiña, tendrá una financiación de 1,8 millones de los que la práctica totalidad (1,5) procederán de Europa. El segundo está presupuestado en 1,5 siendo la subvención también muy elevada, de casi 1,2 millones.

Además, Lores señala que la concesión de estos dos programas es una gran noticia dado que "despeja todas las dudas que tenían algunos sobre la validez de la opción elegida por Pontevedra y las ciudades que caminan para la creación de las zonas de bajas emisiones", sin tener que cobrar ningún tipo de tarifa por el acceso a las mismas, o limitar el paso a los vehículos con un determinado certificado ecológico. "De no ser así no nos habrían aprobado estas subvenciones", resaltó, al tiempo que indicó que la apuesta de Pontevedra es que todo el casco urbano sea zona de bajas emisiones gracias a actuaciones como estas y al modelo de ciudad con el calmado de tráfico que se viene aplicando desde hace más de dos décadas. "Una propuesta que es perfectamente legal sino no nos darían estas subvenciones", finalizó Lores.