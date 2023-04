A memoria familiar é o que a escritora e xornalista Elena Gallego Abad utilizará como recurso creativo para desenvolver o Proxecto Legado, un obradoiro de creación literaria que se desenvolverá ao longo de nove sesións na Biblioteca Pública Vidal Pazos do Concello de Marín. A concelleira de Cultura, Beatriz Rodríguez, e a escritora presentaron onte a actividade despois do éxito colleitado polo primer obradoiro que se levou a cabo a pasada fin de semana co gaio da celebración do Día do Libro.

Desta vez, o Proxecto Legado ten unha programación formativa máis intensa, con nove clases que se desenvolverán os días 6, 13, 20 e 24 de maio e os 3, 10, 17, 24, e 28 de xuño. As sesións que coinciden en sábado serán de 11.00 a 13.00 horas, namentres que as dos mércores realizaranse de tarde, de 19.00 a 21.00 horas. Haberá 15 prazas dispoñibles. Para inscribirse, será abondo con mandar un correo ao enderezo biblioteca@concellodemarin.es.