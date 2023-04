La Unión Comarcal de Pontevedra del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) anunció este miércoles que convocará su concentración para el próximo 1 de mayo de manera separada a la UGT, después de considerar que son muchas las diferencias que hacen inviable la colaboración entre ambos organismos en la provincia.

Así lo expresó el secretario de Organización y Afiliación de CCOO en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, que aseguró que la unidad de acción se rompe debido a dos desacuerdos principales.

"Nosotros no supeditamos nuestra acción sindical a ningún partido político y UGT sí que lo hace. Y después, hay unas prácticas en las empresas de actuar de soporte de empresarios con unas prácticas que vulneran clarísimamente la libertad sindical y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso para nosotros es inaceptable", afirmó.

En ese sentido, García Pedrosa indicó que "se trata de problemas nuevos, pero más agudizados" y postuló que UGT "ha pasado de ser el primer al tercer sindicato" en materia de representatividad en Galicia y por ello, "pretenden atajos para recuperarla".

Reivindicar el desarrollo industrial de la comarca

Con respecto a la manifestación del 1 de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, CCOO destacó que la principal reivindicación del sindicato será la de pedir a las administraciones locales y provinciales que se comprometan con el desarrollo industrial de la comarca e impulsar ese sector en lugar de fiar toda la suerte al turismo.

"Pontevedra tiene un tejido productivo que pretenden que se sustente con el turismo y en el sector servicios, con unas condiciones y unos salarios que todos conocemos y que evidentemente no son salarios del presente ni de futuro. No es de una sociedad sana lo que está sucediendo aquí. Que Ence esté dispuesta a crear una nueva empresa de papel tisú y que no se instale en la comarca de Pontevedra y ningún partido político haga nada al respecto dice muy poco", valoraron desde la ejecutiva comarcal de CCOO.

No obstante, desde el capítulo pontevedrés del sindicato nacional consideran que hay varias cuestiones que celebrar en esta fecha tan señalada, como la mayor estabilidad del empleo con la última reforma laboral, el incremento del 47% en el salario mínimo interprofesional o la reforma de las pensiones, que según CCOO, generó que "75.000 personas en Pontevedra vean incrementadas sus pensiones". También valoraron positivamente la permanencia de Ence en Lourizán.