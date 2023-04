El Concello de Sanxenxo distinguirá con la Raia de Ouro a Carmen Uhía Martínez por una larga trayectoria vinculada a la venta de pescado tradicional. Es una trabajadora incansable que, con apenas diez años, recorría descalza el municipio co n una patela sobre a cabeza llena de pescado. “Levabamos do peixe que houbera e chegara á lonxa de Portonovo: sardiñas, xurelos, fanecas... De luns a domingo ibamos ata Vilalonga andando, facíamos unha parada no Vinquiño e logo seguiamos. Eran outros tempos!”, recuerda.

Y cuando llegaba a casa tenía que atender a los fijos y, según la temporada, ir ás fincas. Su marido marinero estaba en el mar y ella en terra. “Se querías ter un peso había que traballar”, asegura. Una sobrina le abrió la posibilidad de ir con ella a vender a la plaza de abastos de Pontevedra e ahí se jubiló. “Vendía moito e gustábame o trato educado coa xente. Aínda recordo como as clientas dicían: Cómpralle a Carmen que o peixe dela parece que medra na tixola. Sempre lle botaba algún peixiño de regalo”, indica. A sus 99 anos cuenta con una memoria privilegiada y una buena forma física. No perdona su paseo por las mañanas hasta Montalvo con su amiga Lola y reza el rosario “de cabeza”. Quizás su secreto está en la ausencia de lácteos en su dieta o en el bocado de pan después de cada comida como postre. Reconoce que el premio la pilló por sorpresa y no cree que merezca “nin unha raia de ouro nin de prata”. No sabe que representa a una generación de esfuerzo y trabajo duro y que después de tanto sembrar llegó el momento de recoger. Refraneira y retranqueira, Carmen llegará el lunes a recoger su premio precedida por Os Gatiños de Portonovo a la Casa Mariñeira de Don Fernando. Allí le esperarán su familia, hijos, nietos, bisnietos y tataranieta, así como sus vecinos y amigos. El acto comenzará a las 12.30 horas. Tres días de cita gastronómica Un tributo a la cocina y producto con sello portonovés. Ese es el objetivo de “Portonovo gastronómico. Festa da Raia 2023” que se celebrará el 29, 30 de abril y 1 de mayo en la villa marinera. Más de una veintena de locales participarán en una fiesta en la que música y la animación en la calle se fundirán con las propuestas gastronómicas de los locales. La calle Rafael Picó y la Rúa dos Viños se convertirán en el epicentro de degustación de los distintos productos del mar con más de 40 tapas realizadas especialmente para la cita. Además, una exposición fotográfica, “Portonovo, vila mariñeira”, con un total de 60 imágenes, dará la bienvenida a la cita a lo largo de la avenida Rafael Picó. La muestra está firmada por la Asociación Ollares de Portonovo. En estas dos calles, está prevista un total de 15 actuaciones durante los dos días y medio que dura la fiesta con charangas, a las que hay que sumar la animación con distintos espectáculos escénicos que dará a la villa un ambiente festivo. Para el sábado, 29 de abril, por la noche, está previsto en el entorno portuario el concierto de MITIC. Un grupo que canaliza su mensaje a través de su música y de una cuidada imagen donde resalta su hilo conductor con sus máximos exponentes: la gaita y los recuerdos que emanan de temas míticos y legendarios. El domingo, 30 de abril, a la animación diurna se sumará por la noche tres conciertos en distintos puntos de Portonovo: Rafael Picó, A Curva y Praza Méndez Núñez. Para incentivar el consumo en los establecimientos se repartirán un total de 800 boletos para el sorteo de estancias en hoteles y spa en el municipio entre los clientes que consuman en los locales participantes