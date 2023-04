La Fiscalía Provincial de Pontevedra ratificó ayer su petición de condena de tres años de prisión para un vecino de este municipio acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años en plena calle en julio de 2021.

El juicio quedó ayer visto para sentencia después de que el acusado negase tanto durante su declaración como en el turno de última palabra que fuese el autor de estos hechos. El procesado, que se acogió a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado, aseguró que ese día lo pasó con la que entonces era su novia a la que posteriormente llevó a la estación de tren para luego regresar a su domicilio.

Afirma que en ningún momento abordó a una joven en la calle Urbano Ludris y menos que hubiera abusado sexualmente de ella.

Por contra, la víctima lo señala como el autor de los hechos, según indicó en su informe la Fiscalía. Ya que la declaración de la joven se produjo a puerta cerrada para preservar su intimidad. La defensa asegura, no obstante, que ella misma precisó que no podría identificarlo al 100% e insistió en que no existe la “certeza” de que él fuese el autor de este ataque sexual.

Ocurrió en la calle Urbano Lugrís a las 21.45 horas del 25 de julio de 2021. La adolescente fue abordada por la espalda, inmovilizada y un hombre con sudadera y capucha gris le realizó tocamientos hasta que un coche le pitó, lo que provocó la huida del agresor.

El acusado reconstruyó ante su abogado lo sucedido ese día para tratar de justificar que él no pudo ser el autor de la agresión dado que, como ya dijo, pasó toda la jornada con su novia a la que minutos después de las 21 horas dejó en la estación de tren ya que residía en otro municipio. A partir de ahí afirma que fue caminando hacia su casa mientras iba conversando con su pareja por WhatsApp. Sobre las 9-25 horas aparcó su coche y se encontró a su hermano con el que se dirigió a casa.

En el juicio comparecieron como testigos estas dos personas, así como la madre del acusado, que estaba en casa, así como una vecina que afirmó haber visto a los dos hermanos juntos en el momento que ambos dicen que se encontraron, antes de que se produjese la supuesta agresión.

Sin embargo, la Fiscalía mantiene su petición de pena de tres años de cárcel en base al reconocimiento hecho por la víctima, además de la prohibición de comunicarse con la víctima o aproximarse a ella, a su domicilio, centro de estudios o cualquier otro lugar en el que ésta se encuentre, durante un periodo de siete años.

La fiscal pide también que se le imponga la pena de inhabilitación especial para cualquier actividad que suponga contacto regular y directo con menores de edad por un periodo de 10 años. En materia de responsabilidad civil solicita una indemnización para la menor de 6.000 euros.