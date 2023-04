El poder sanador de las plantas

La sabiduría popular siempre ha tenido en gran estima a las plantas y las flores. De ahí que el refranero incluya numerosas citas al respecto. “Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso” es uno de los más conocidos, y tal y como está transcurriendo el actual mes, está claro que el próximo será uno de los más vistosos en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Pontevedra (Afapo), cuyos usuarios han iniciado un taller de hortoterapia. Se trata de una actividad nueva incluida en los programas de tratamiento del colectivo en el centro de día de Marín, que ha tenido una excelente acogida.

“Se utilizan técnicas sencillas de jardinería para mejorar el estado físico, emocional y cognitivo de los usuarios”, explica Marcos Fontenla González, director de los centros de Afapo en Pontevedra y Marín.

Por ahora, la actividad solo se ha puesto en marcha en esta villa, por una sencilla cuestión: en sus instalaciones disponen de ventanales muy propicios para la “alimentación” solar que necesitan las plantas.

Los objetivos son varios: potenciar la autonomía personal y el sentimiento de validez, mantener las actividades del campo, potenciar y mantener la orientación temporal y espacial, mantener la capacidad de atención y concentración, trabajar la memoria, experimentar sensaciones agradables y potenciar a socialización.

A los usuarios se les han enseñado cómo plantar los esquejes según la variedad de la especie, qué tipo de riego necesitan y luz. Con esta idea se les anima a estar pendientes de las macetas y a preocuparse por su estado y evolución. Al encargarse de su mantenimiento, “lo primero que hacen al entrar es ir a ver cómo están las plantas”, celebra Fontenla, que recuerda que se trata de recuperar “algo que ya habían hecho toda la vida”.

Otra de las particularidades es que los esquejes fueron aportados por las familias de los usuarios, de modo que a estos no les son extrañas estas variedades en concreto ni cómo tratarlas. También hicieron aportaciones los propios trabajadores.

La hortoterapia se desarrolla dentro de las actividades que Afapo realiza con la metodología de tratamiento a los usuarios y que engloba talleres cognitivos, psicomotricidad, musicoterapia y salidas de ocio.

“Esta es una actividad en la que cualquier persona puede participar, ya que no requiere de capacidades que pueden haber perdido y no se van a sentir frustrados, como ocurre con otros hábitos que a lo mejor ya no tienen o que tampoco han tenido anteriormente, como la lectura, por ejemplo”, indica Marcos Fontenla.

Actúan como encargados de las plantas y el grupo los usuarios Carmen Rodal y Manuel Palmás, para que no se dupliquen tareas y evitar, entre otras cuestiones, que sean regadas por duplicado, lo que podría provocar su muerte.

Los centros de día de Afapo de Pontevedra y Marín cuentan con 35 y 28 usuarios, respectivamente.

Un “bookcrossing” para celebrar el Día del Libro con la ciudadanía

Con motivo del Día del Libro, usuarios de Afapo Pontevedra acudieron a la librería “Follas Verdes” de Pontevedra, en donde su propietario, José Luis Estévez, les entregó un importante lote de publicaciones para liberar por la ciudad, una iniciativa conocida con el anglicismo de “bookcrossing”, consistente en dejar en lugares públicos libros de segunda mano para que otras personas los puedan disfrutar y, una vez leídos, a su vez los vuelvan a soltar. Dentro de cada ejemplar se ha incluido un pequeño texto que recoge datos sobre los usuarios y esta bonita acción en la que la lectura ha sido la protagonista. La intención es que todas aquellas personas que encuentren alguno de los libros liberados por Afapo etiqueten a la asociación en alguna publicación en las redes sociales y cuenten su experiencia, hablando tanto de la historia que ha llegado a sus manos como de su pasión por la lectura y de la sorpresa que les ha causado saber que estaban ante una interacción de este tipo.

Talleres de envejecimiento activo

La Concellería de Benestar Social y Afapo pondrán en marcha la próxima semana unos talleres de envejecimiento activo destinados la personas mayores de 55 años en centros sociales de diversas parroquias y barrios de Pontevedra. Los talleres tienen el objetivo de prevenir el deterioro neuronal y mejorar la calidad de vida de los mayores a través de actividades como la estimulación cognitiva y física, la memoria, el lenguaje, la escritura, el cálculo, la atención y las funciones ejecutivas, entre otras. La actividad está pensada para grupos de un máximo de 15 participantes y se desarrollará en locales sociales de asociaciones del centro de Pontevedra y de parroquias: Mourente, Verducido, Salcedo, Lourizán, Xeve, Monte Porreiro... Estos talleres se llevarán a cabo aplicando distintas técnicas y trabajos grupales que ayudarán a fomentar la cohesión entre las personas, la sociabilidad, la diversión, el conocimiento mutuo y el trabajo en equipo.