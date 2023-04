La investigadora Marisa Castro presenta hoy en la libería Paz su primera novela, “A saga das curandeiras”, en la que se acerca al universo de los menciñeiros gallegos.

–¿Qué trata en “A saga das curandeiras”?

–A través de un curandeira fictícia, que nace en 1911 y muere en 1972, para centrarlo históricamente, se hace un viaje por una buena parte del siglo XX. Desde Galicia pasa por Madrid, vuelve a Galicia, una mujer que se dedicaba a curar. Vive además unos episodios de la Guerra Civil y de la II República en Madrid y regresa durante la dictadura, con todo lo que eso lleva consigo, para empezar la persecución, por parte de la iglesia y de las autoridades civiles. Y también hay en la novela una gran cantidad de pantas que ella usa y aplica, curando distintas enfermedades.

–¿Se reunió con curanderas para preparar el trabajo?

–Llevo toda la vida relacionada con curanderos. Mi padre era menciñeiro, mi abuelo era menciñeiro y toda nuestra familia tiene una historia de curanderismo. Eso por una parte, pero por otra sí visité en mi juventud a muchas curanderas y ví cómo trabajaban, lo que hacían. Tenía cosas anotadas y eso fue lo que me llevó ahora a llevar a término esta novela.

–¿Cómo era el trabajo de los menciñeiros?

–El de los menciñeiros era un trabajo de extrema generosidad, porque eran personas que no cobraban, lo que cobraban eran en especie o lo que la gente le quisiese dar. Eran personas que se conocían, y que conocían mucho, mucho, de las otras personas, del resto de los seres humanos, y eso era lo que les ayudaba a entrar dentro de su interior, a ver qué era lo que pasaba. Porque muchas de las enfermedades eran psicológicas principalmente, y estas mujeres sabían cómo llegar al fondo, voy a decir, del “alma” entre comillas de las otras personas y ayudarlas a resolver sus problemas.

Eran personas que se conocían, y que conocían mucho, mucho, de las otras personas... Sabían cómo llegar al fondo, voy a decir, del “alma” entre comillas de las otras personas y ayudarlas a resolver sus problemas

–¿Había diferentes tipos?

–Sí, otros eran mujeres o hombres que tenían una capacidad de adivinación o de averiguación. Pero no algo mítico, ni fantástico o mágico, sino que a través de las propias personas eran capaces de quitar información y de deducir cosas. Y les adivinaban cosas. Otros eran los compostores, es decir la gente que arreglaba huesos, que componía unas costillas partidas, una pierna rota, un tobillo con esguince… Hacían un poco de todo porque hay que darse cuenta de que hasta 1983 en el campo en Galicia no había seguridad social gratuita. No había dinero, de modo que las personas o iban a un curandero o no tenían solución. Y eso es uno de los aspectos que creo que hay que tener en cuenta de estas personas, que resolvían aquellos problemas que el estado no solucionaba.

–Es usted bióloga y micóloga, y en la novela también da pistas sobre cómo utilizar hierbas y setas…

–Sí, porque como lo que estaba haciendo es recoger muchas tradiciones lo que quería era dejarlas plasmadas en el papel, y cuando la vida de la protagonista, Rosalía Carcedo, me lo pedía, yo le aportaba todo lo que sabía para que ella lo utilizase también. Ella comía setas, evidentemente, porque si era una persona al margen de la legalidad claro que comía setas, porque si tenía hambre y las conocía, claro que las comía. Y las usaba también para curar en el caso de que tuviesen alguna aplicación. Y, sí, realmente se habla de setas, se habla de plantas, y se utiliza el vocabulario, los nombres populares, que se utilizan por Lugo. Ahí me acogí a lo que aprendí de niña, a lo que mamé de pequeña, y lo trasladé a la novela. De hecho al final el libro tiene una lista de nombres populares con la correspondencia científica para que no haya equívocos y se sepa de qué se está hablando.