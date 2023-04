La Fanpa espera organizar 1.800 turnos en las ludotecas del Conciliaverán 2023

La Federación de Asociacións de Nais e Pais de centros públicos de la provincia de Pontevedra, Fanpa, confirmó con el Concello una aportación económica de 110.000 euros para la realización de las ludotecas de verano, un programa destinado a las familias para que durante las vacaciones escolares más largas del año puedan conciliar. El Conciliaverán 2023, como así se llama el conocido hasta hace poco como Ludoverán, tiene previsto este año ofrecer entre 1.800 y 1.900 turnos, manteniéndose en cifras similares a 2022.

El presidente y el vicepresidente de la Fanpa, Rogelio Carballo y Miguel Ángel Sánchez, mantuvieron este lunes un encuentro con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el concelleiro de Educación, Tino Fernández, y la concelleira de Réxime, Anabel Gulías.

“El trabajo que hace la Fanpa es absolutamente fundamental y ejemplar, estamos encantados con su trabajo”, aseguró el alcalde tras la reunión, e informó de que se había resuelto la cuestión relativa al presupuesto con el que se esperaba que contase la federación de Anpas para este verano. “Se hizo ya una modificación interna de crédito que garantice la cantidad que ellos tengan prevista para las ludotecas. Es un tema de gestión presupuestaria”, dijo.

“En todo caso, los animamos a que sigan trabajando tan bien como hasta ahora”, añadió el regidor.

Por su parte, el socialista Tino Fernández informó de que se han duplicado los 55.000 euros iniciales a 110.000 euros, “porque es necesario para el trabajo que se está haciendo desde la Fanpa”.

Las más grandes de Galicia

“Tenemos la tranquilidad de que esta cuestión está resuelta, a partir de ahí haremos lo de siempre, que es nuestro trabajo: conseguir unas ludotecas adecuadas , las más grandes y extensas de toda Galicia. Hay ciudades que tienen cuatro veces nuestra población y tienen menos plazas que nosotros”, señaló Rogelio Carballo, presidente de la Fanpa.

Al ser preguntado sobre el número de plazas que se ofertarán este año en el Conciliaverán, recordó que “el año pasado hicimos 1.800 turnos entre julio y agosto, además de en la última semana de junio y la primera de septiembre”.

“No sabemos cuántas plazas habrá este año porque tenemos que firmar contratos que en muchos casos son un 60% o 70% por encima de lo que tenemos presupuestado con el Concello. Hay una parte que pone el Concello y otra que ponen los padres. Ya es año pasado hubo una demanda estándar, pero hay que tener en cuenta que hay menos niños. Antes de la pandemia estábamos en 2.100 turnos, fue el pico. Este año prevemos repetir los 1.800 o 1.900 turnos”, resumió.

En cuanto a la posibilidad de que no haya tantas plazas como para satisfacer toda la demanda, Rogelio Carballo recalcó que “hacemos el esfuerzo de que nunca quede ningún niño fuera”. “Pero hay que optimizar los recursos que tenemos porque si no tuviésemos control, el dinero del Concello no nos llegarían a nada. Damos alternativas y a lo mejor no se puede escoger el sitio que se desea”, concluyó.

Once centros acogerán el programa

El servicio Conciliaverán 2023 se prestará los días hábiles de julio y agosto y también las semanas del 26 al 30 de junio y del 4 al 8 de septiembre, en horario de 9 a 14 horas. Tendrá lugar en los siguientes centros educativos: CEP Campolongo, CEIP Álvarez Limeses, CEIP Cabanas, CEP Marcos da Portela, CEIP Xunqueira, CEIP A Carballeira, EEI Crespo Rivas, CEIP Ponte Sampaio, CEIP de Marcón, CEIP Parada-Campañó y CEIP Vilaverde. Por obras en el centro escolar de Xeve, se cambia la situación de esa ludoteca para el CEIP de Marcón con las mismas condiciones. El Conciliaverán es un recurso sociocomunitario de apoyo a padres y madres para favorecer la conciliación de responsabilidades familiares y laborales. Por ello se crea un espacio educativo y de ocio, que utiliza el juego como medio de expresión. Tal y como explica la Fanpa, se desarrollan actividades dirigidas a promocionar la adquisición de habilidades personales, sociales y afectivas, así como la capacidad creativa, la iniciativa personal y la autoconfianza de las personas usuarias del servicio, “con especial atención a aquellas con necesidades educativas”.

Aventura en familia

Asimismo, la Fanpa ofrece otras actividades como el programa “Aventura en familia”. Están abiertos los plazos para inscribirse a las clases de paddle surf por días sueltos el 29 de abril y el 6, 13, 20 y 27 de mayo. Es necesario enviar un correo electrónico a actividades@nontedurmas.org con los datos de la persona participante. Son 3 euros por día y persona para socios y 5 para no socios.