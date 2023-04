Numeroso público y 45 puestos estrenan la vuelta del mercadillo al centro urbano

Un total de 45 puestos, más del doble que en las últimas ediciones en la calle Rafael Areses, llenó ayer el mercadillo ambulante en su estreno en la Alameda. Con división de opiniones tanto entre los vendedores como entre los clientes sobre su nueva ubicación, fue un éxito de afluencia, muy especialmente los estands dedicados al textil, mientras que los que venden plantas o productos alimenticios notaron las dificultades en el aparcamiento y en general para los traslados de material.

Es una de las principales quejas de los vendedores, caso de Mari Carmen Teixeira, que explica que “tenemos que probar” como resulta finalmente el mercadillo, ya que “no sabemos si la gente mayor va a poder acercarse aquí porque no tenemos donde aparcar. Y no van a venir a comprar una camiseta de 5 euros y pagar 10 de estacionamiento. Y nosotros para aparcar y teniendo tan lejos el parking los que necesitamos utilizar el coche nos encontramos indefensos”.

A las 9 de la mañana ya estaban registrados 44 puestos. “Tuvimos problemas con los coches, porque hay que llevarlos hasta el muelle, porque en el parking los furgones no entran por la altura, y son 20 minutos corriendo al coche ir y venir… Tendríamos que tener los coches en batería por aquí, vamos a solicitar si podemos ponerlos”.

Por lo demás, es una de las que constata que “la clientela está contenta”, aunque matiza que “no se trata del mismo público que teníamos, habrá que darle un tiempo, allí venía la gente de vuelta de la Plaza y a comprar las verduras, era otro tipo de clientes. Ya nos pasaba en Campolongo, que la clientela no es la misma”.

Manuel López, “Extremeño”, lleva “toda la vida”, resume, vendiendo plantas, verduras y frutos secos en la feria. El traslado no ha sido para él una buena noticia. “Para nosotros es mejor abajo porque la gente viene con los coches y tiene mejor aparcamiento”, explica desde un puesto que suministra básicamente a vecinos del rural que cuentan con huerta y adquieren plantones para sembrar. “Cargar un saco de patatas o una caja para sembrar” no resulta cómodo en el nuevo emplazamiento en el centro, “la gente se lleva solo medio kilo o uno porque es mucha la distancia. Y hoy, que es el primer día, todavía se nota más” el bajón.

Varios de sus clientes, que se declaran habituales del mercadillo, insisten en las claves a las que apunta el vendedor: para muchos compradores el uso del vehículo es clave, y el nuevo mercadillo no cuenta con facilidades a este respecto. Por su parte, varios vecinos lamentan “el impacto de tráfico que va a suponer” y los posibles daños sobre la Alameda.

No ayudó en exceso al debut la meteorología, con varias rachas de lluvias durante la mañana, aunque mejoró a medida que avanzó la jornada, facilitando así tanto la afluencia como el trabajo de los vendedores. Uno de los que está encantado con el traslado es Javier, que encabeza un puesto de ropa interior en el que cuenta con numerosos compradores fijos. “No hubo ningún problema” con el traslado, destaca, “de mañana algunos tuvieron problemas para colocar porque llovía a cántaros y no se pueden dejar los coches dentro” pero por lo demás no oculta su satisfacción porque el mercadillo “recibe a mucha más clientela” en la Alameda y los puestos “están más abrigados” que en su anterior ubicación en caso de mal tiempo.

Pilar Ozores, al frente de otro puesto de ropa, agradece el cambio, pero no así la ubicación de su puesto. Se habilitaron itinerarios en tres filas, dos más próximas a la avenida Montero Ríos y otra hacia la calle Alameda, en la que se fijó su estand. “Estamos un poco apartados”, señala, “lo hemos hablado con los compañeros porque nos gustaría que nos pusiesen delante de los árboles y los coches aquí detrás, porque parece que nos quedamos muy descolgados”.

Felicita no obstante el traslado porque “lo que queremos es que haya afluencia de público, y aquí esperamos tenerla”. De hecho, explica que ha tenido muchos más clientes a pesar de los chaparrones. “La gente está viniendo, parece que le gusta que estemos aquí”, indica esta vendedora que trabaja en la feria desde hace 26 años y que no oculta su satisfacción por la evolución de la feria. “Estoy contenta, no hablo todavía a nivel de dinero, pero sí de que viene gente y también pregunta, estoy contenta con el movimiento que hay”.

También está a la expectativa el responsable de la pulpería J. Guerra, de Vedra, otro veterano que señala que “el primer día es temprano para evaluar, todavía estamos empezando y es pronto para decir si funciona”. Reconoce que en la anterior ubicación “teníamos más comodidad y más espacio para aparcar, aquí el que quiera venir a tomar el pulpo a las 3 de la tarde va a tener que pagar el parking”.

Por su parte, los clientes que acuden al mercadillo en busca de productos textiles saludan unánimemente la apertura en la Alameda. Es el caso de Aurora, que explica que “compro habitualmente en la feria, lo que pasa es que allí (en alusión a la calle Rafael Areses, el anterior emplazamiento) iba menos. Aquí es mucho más cómodo, lo tengo a un paso de casa, y el único inconveniente es el suelo, porque se embarra y ensucia todo. Lo siento por la gente que tiene coches, que aparcar les va a costar más, pero que se vengan al centro y den un paseo”.

María del Carmen Peón es otra de las clientas que valora el traslado. “Me parece perfecto que quede en el centro, es más cómodo para acceder, para dar un paseo, comprar y todo”, señala en su primer paseo por el nuevo mercadillo. Es una de las clientas que felicita que “además los puestos dan la posibilidad de pagar con tarjeta, lo que facilita mucho. Están cada vez más modernizados”.

Más animación y ventas que en Rafael Areses, señala Yoya Blanco El traslado ha sido “muy exitoso”, señala la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, que se felicitó porque la organización “ha sido perfecta” y por una mañana en la que las ventas “mejoraron con respecto a las de Rafael Areses”. Recordó que en todo caso las cajas se ven afectadas porque “estamos a final de mes”. Esta mudanza llega tras semanas de discrepancias con sus socios del BNG, contrario al nuevo emplazamiento. Blanco destacó especialmente que los vendedores le trasladaron las felicitaciones por la animación, “que nunca vieron” en la anterior ubicación. Hizo hincapié en que “no hubo cataclismos de tráfico, ni de circulación, es sábado, una jornada en la que no hay colegios ni trabajo”. A las 14 horas, añade, “estaba en el pulpeiro y se veía como los vehículos salían paulatinamente de la Alameda” que, por otra parte, “está impecable”. La edil agradeció “el civismo” de ambulantes y clientes. Llovía de mañana y “la mayor parte de los vendedores no montan en las ferias de Galicia, pero aún así quisieron estar aquí”, destacó, para comprobar el funcionamiento del mercadillo. Con respecto al futuro, apuntó a ligeras modificaciones, como “pequeños movimientos” de los puestos “para que estén más cómodos porque efectivamente el pasillo central era inmenso”; además de continuar con el acondicionamiento del terreno.

