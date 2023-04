El instituto pontevedrés A Xunqueira I acogerá la próxima semana a 21 estudiantes y cuatro profesores del colegio St. John Bosco, situado en la zona londinense de Battersea, como parte del programa europeo Erasmus+ “Key to EU @nd your Digit@l Skills”, en el que durante cinco días harán un viaje cultural a Santiago y desarrollarán mediante actividades temas como la alfabetización digital o la brecha de género en el ámbito de la creatividad digital.