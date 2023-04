Viento y olas impiden regatear al emérito

Ese “perfil bajo” que desea mantener el rey emérito y su entorno en su segunda visita a Sanxenxo tras su marcha a Abu Dabi quedó este sábado más que patente en el puerto deportivo de Sanxenxo, que lleva su nombre. Juan Carlos I permaneció casi una hora y media en el coche de Pedro Campos mientras se decidía, primero, si había regata y, posteriormente, si era conveniente que el padre de Felipe VI saliera a competir como estaba previsto en un mar que presentaba un fuerte oleaje y vientos de hasta 20 nudos.

Finalmente, la organización decidió que los barcos podían salir, pero el rey emérito se quedaba en tierra ante las malas condiciones que había en el mar. “Sentidiño”, repetían desde el Náutico de Sanxenxo, para explicar que el escenario en aguas de la ría no era el mejor para sentar a la caña de una embarcación de poco más de diez metros a un hombre de 85 años de edad con problemas de movilidad, por mucha experiencia que tenga como regatista.

Así las cosas, el Bribón salió a navegar pero sin el exmonarca entre sus tripulantes para decepción no solo del propio Juan Carlos I, sino de las decenas de curiosos que ayer sí, siendo sábado, se habían congregado en gran número junto a los medios de comunicación en el espigón del puerto de Sanxenxo.

La jornada ya empezaba con mala climatología. El rey emérito salía de la casa de Pedro Campos en Nanín sobre las once de la mañana en dirección hacia el Náutico de Sanxenxo. Lo hacía bajo un intenso chaparrón. Pero no era la lluvia lo que preocupaba a la organización de esta segunda cita de la Volvo Autesa Cup, que es también la segunda prueba de la Liga Española de 6 Metros. Lo que les daba mala espina era el viento combinado con la marejada que se hacía notar incluso en el interior de la ría.

De hecho, al momento se abrieron claros y llegó el sol. No obstante, la salida de la regata estaba prevista para la una de la tarde se tuvo que aplazar mientras se examinaban los partes meteorológicos y se decidía si finalmente se celebraba o no la regata. Sobre las doce y media sonaba la bocina que anunciaba que la prueba se iba a disputar y que los barcos tenían que acudir a la línea de salida. Ahí fue cuando se confirmó que el emérito no estaría a bordo del Bribón, el barco de José Cusí, como estaba previsto. La embarcación ponía rumbo al campo de regatas mientras que Juan Carlos I, en el asiento de copiloto del coche de Pedro Campos, conducido por éste, regresaba al chalé de Nanín sin tan siquiera hacer parada en el Real Club Náutico.

Al padre de Felipe VI le queda todavía una oportunidad en la jornada de este domingo para poder participar en la competición. Aunque para mañana se anuncian lluvias, todo hace indicar que el viento no soplará con tanta fuerza y el oleaje será menor.

Una media hora antes de que Don Juan Carlos saliese de la vivienda de Pedro Campos en Nanín, a apenas un kilómetro, en Dorrón, Mariano Rajoy compartía una caminata con el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. En el encuentro con los medios surgió la inevitable pregunta sobre la presencia del emérito en tierras gallegas. El expresidente del Gobierno apeló a “normalizar” las visitas del padre del rey y añadió que. bajo su punto de vista, “no hay ninguna razón” para que, en cada regreso al país, “alguien se empeñe en montar el espectáculo”.

“Es una señal de normalidad, creo que es bueno para Sanxenxo y no hay ninguna razón para que siempre que venga, alguien se empeñe en montar el espectáculo”, Además, reivindicó a Juan Carlos I como “una gran figura de la historia del siglo XX”. “Ha capitaneado probablemente el acontecimiento político más importante que se produjo en España, que fue la transición del régimen anterior a uno nuevo, promovió una Constitución y bajo su mandato España entró a la Unión Europea, en el euro. Es una gestión que está ahí”, indicó.

Tras esta reflexión, Rajoy ha insistido en que lo que a él le gustaría es que las visitas se “normalizasen” y no se viese cada regreso del rey emérito como “una cosa rara”.

“Él viene aquí, viene a una regata, lleva regateando toda su vida. No ha hecho nada y yo, la verdad, como vecino que soy (de Sanxenxo), porque lo soy, porque mi casa está aquí, pues estoy muy contento. Ya sé que hay gente que dirá lo que le apetezca, pero comprenderá usted que a estas alturas de la vida me trae completamente sin cuidado”, esgrimió.

Acto por la República

Precisamente, una veintena de opositores a las visitas del exmonarca a Sanxenxo se concentraron el viernes en favor de la República y asegurando que estos viajes de Juan Carlos I son una “provocación”.