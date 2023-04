Los amantes de las motos han vuelto a tener, después de tres años de paréntesis, la oportunidad de disfrutar de su pasión con la Xuntanza Moteira de Ponte Caldelas. En 2020 y 2021 no se pudo celebrar por la pandemia y en 2022 fue la lluvia la que frustró la fiesta. Este domingo también hubo chaparrones, pero no impidieron que los asistentes a esta cita, organizada por el Motoclub Redondela, disfrutaran de una gran jornada en la que no faltó una ruta de motos por la comarca, una exhibición de motos o una degustación de pinchos. Hubo Motoclubs de Galicia, pero también del norte de Portugal. Se calcula que se reunieron más de dos mil motos.

Mientras se desarrollaba la ruta motera por la comarca, la Praza de España acogió una master class de zumba a cargo de los instructores Lulu Lozano, Adriana García, Marta, Judit, Bruno Hermida, Naty y Begoña. El broche final de la concentración es la exhibición acrobática de la mano de los pilotos Jaque Stunt y Nelson Pinha.