El ministro de Sanidad, José Miñones, ha arropado este viernes al candidato a la alcaldía de Pontevedra por el PSdeG, Iván Puentes, en el acto de presentación de su lista. Lo hizo además ratificando el compromiso de la Dirección General de la Costa de destinar 25 millones de euros a los proyectos de recuperación medioambiental del río Lérez, A Xunqueira de Alba, y el río Rons, así como de la parcela del antiguo campo de fútbol de Ponte Sampaio, en terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestre.

Miñones destacó la importancia de la “revolución verde y azul” que Iván Puentes “ya definió y marcó para la Pontevedra del futuro” y su apuesta, a través de la estrategia Pontevedra Flúe, por la renaturalización de los espacios naturales del municipio. Resaltó que el proyecto de Puentes es ya una realidad que cuenta con 3,7 millones de presupuesto para recuperar y destapar el Gafos.

El acto fue una fiesta a la que asistieron numerosos militantes y simpatizantes socialistas. También estuvo presente el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso; la presidenta del partido, Carmela Silva; el secretario general provincial, David Regades y la secretaria general en Pontevedra, Maica Larriba.

González Formoso aseguró que “Pontevedra necesita a Iván Puentes, una persona entusiasta que hace política constructiva, capaz de tener visión de ciudad y de imaginar la Pontevedra que quiere”. También lo definió como “una persona capaz de llevar a cabo un proyecto de futuro, con una capacidad de interlocución enorme con todas las administraciones” y que, además, “tiene la capacidad de sosegar y pacificar cualquier ambiente en la propia ciudad, y por lo tanto el alcalde imprescindible”.

El candidato a regidor y actual concejal de Desarrollo Sostenible, Iván Puentes, presentó a su equipo, con una media de edad entre los diez primeros puestos de 49 años. “Un equipo joven, formado, con experiencia laboral y de gestión municipal, que tiene la frescura y el aliento que precisa Pontevedra para sacarnos del adormecimiento actual y dar siempre la cara por la ciudad”, destacó Puentes. El candidato socialista cree que Pontevedra” tiene que despertar, hay que meterle una nueva marcha a la ciudad y esto solo lo puede hacer un nuevo equipo de gobierno, gente que venga con ganas de trabajar de sol a sol por su ciudad, de dar la cara y pelear por ella allá donde podamos y donde no podamos”. “Unos están evidentemente cansados y desganados –afirmó Puentes en referencia a su actual socio de gobierno–, otros no tienen posibilidad ninguna de llegar a la Alcaldía, y menos mal; y otros no gobernaron en su vida; solo el Partido Socialista le puede dar a Pontevedra lo que hoy precisa: renovación, ganas, solvencia e ilusión”, indicó.

Recepción oficial en la Diputación

Minutos antes de participar en la presentación de la candidatura socialista a las elecciones municipales de mayo, el ministro de Sanidad,José Miñones, fue recibido en la Diputación de Pontevedra por la presidenta, Carmela Silva, y la subdelegada Maica Larriba en su primera visita oficial. Tras firmar en el libro de honor del ente provincial recibió también la insignia de oro de la Diputación.