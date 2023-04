As seis casetas de madeira que o Concello estrenou hai dous anos no Mercadiño de Nadal estarán tamén na Festa do Mar de Vilaboa facendo a función de stands para os artesáns locais, que aproveitarán o evento para dar a coñecer o seu traballo. Un dos stands adicarase á promoción turística do municipio e venderanse os tickets para a degustación das tapas que se van elaborar na Festa.

Nesta edición estarán presentes na feira Victor Tajes coas súas pinturas; Alcrique cos seus produtos artesáns e de elaboración local; Ledicia González Gómez coas súas pinturas acrílicas e cunha artesá de instrumentos no stand nomeado Artesaáns de Vilaboa; Laura Filgueira con produtos de madeira con gravados e gravados de papel no stand Erre3 e Carmen Castro con “cachiboreta”, un taller de transformación con produtos vintage e motivos mariñeiros.