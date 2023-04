“Teníamos que pasar de la intención a la decisión; con este equipo rectoral vimos la luz”

El anuncio del acuerdo entre la Universidade de Vigo, la Diputación de Pontevedra y el Sergas que permitirá integrar las tres escuelas de Enfermería gallegas en una única facultad que arrancará su actividad en el curso 2024/25 ha supuesto la consecución de una reivindicación histórica; en el caso del centro pontevedrés, porque dejará de depender del gobierno provincial, mientras que los de Vigo y Ourense, del Sergas. La sede de la Boa Vila continuará en el Hospital Provincial, con más espacio, ya que este se verá liberado de su actividad sanitaria y hospitalaria en cuanto termine la obra del Gran Montecelo. Sobre todos estos cambios ha hablado con FARO el director de la Escola de Enfermería de Pontevedra, Miguel Ángel Piñón, cirujano jubilado.

– La actual Escola de Enfermería de Pontevedra se creó en 1974; en nada cumplirá medio siglo de actividad.

– La escuela nace en 1974. Un año antes comenzó su actividad el Hospital Montecelo, antes Residencia Montecelo. Entonces empieza a haber una gran demanda de profesionales de enfermería. Coinciden el presidente de la Diputación, José Luis Peláez Casalderrey; el director del hospital, Manuel Castro-Rial Canosa, y un profesor de instituto y presidente de la Cruz Roja, Marcelino Jiménez Jiménez, que tienen la idea común y brillante de la creación de una escuela de enfermería a partir de la de Cruz Roja que había entonces. Nació una escuela de ATS, vinculada a la Universidade de Santiago. En 1978 se introducen los estudios de enfermería en la universidad como diplomatura y este centro se convierte en una escuela de diplomadas. En 2010, con la creación del grado de enfermería se empieza a aplicar el Plan Bolonia.

– Y usted en el centro desde aquel 1974...

– Como profesor. Cuando se crea el grado es cuando me piden que me haga cargo de la dirección.

"Tenemos que agradecer a la Diputación de Pontevedra todas las posibilidades que nos ha dado, porque tenemos los medios más sofisticados"

– En la que ha continuado pese a su jubilación.

– Llevo diez años jubilado. A mi promoción de médicos nos jubilaron con 65 años en 2013, el mismo año en el que se nombró papa a Francisco, con 76.

– Lo dice porque usted quería continuar ejerciendo...

– Muchos solicitamos la continuidad, pero fue una decisión en base a unos argumentos que se desmontaron.

– Sobre todo durante la pandemia.

– Mucho antes, porque un país no puede despreciar la experiencia de los profesionales. Muchos procedíamos de la puesta en marcha de los hospitales en España, de los años 60 y 70. De repente a todos ellos se nos jubiló. Se dejaron amputados muchos servicios, con personal muy cualificado pero con una práctica muy amparada por aquellos que teníamos más experiencia.

– Será un hito que la Escola de Enfermería comience a depender, exclusivamente, de la Universidade de Vigo.

– Desde siempre el objetivo ha sido estar integrados. Hicimos una labor como centros adscritos a la universidad, tanto la escuela de Pontevedra como las de Vigo y Ourense. La reivindicación de la integración, en lugar de la adscripción actual, ha sido más acusada desde que existen los grados. Los distintos equipos rectorales lo han solicitado. Todos compartíamos esa idea.

"Lo único que pedíamos a la Universidade era que si nos veían venir nos viniesen a buscar"

– Y eso pese a que en Pontevedra el apoyo de la Diputación provincial ha sido mucho...

– Tenemos que agradecer a la Diputación de Pontevedra todas las posibilidades que nos ha dado, porque tenemos los medios más sofisticados. Las instituciones son importantes, pero el personal es fundamental: alumnos y profesorado. También el lugar en el que realizan las prácticas. En el caso de Pontevedra, los profesionales sanitarios del Hospital se han involucrado, han sido cómplices en una educación que quería alcanzar los niveles de excelencia.

– El trabajo desde el Rectorado de la Universidade de Vigo ahora ha sido crucial.

– El anterior director ya había hecho unas declaraciones de intenciones. Pero el actual, Manuel Reigosa, fue mucho más allá y se involucró muchísimo. Teníamos que pasar de la ilusión y la intención a la decisión, porque no podíamos seguir en esa incertidumbre. Con este equipo rectoral vimos la luz en el túnel. Lo único que pedíamos a la Universidade era que si nos veían venir nos viniesen a buscar.

"Pontevedra es una ciudad universidad y toda la sociedad tendría que involucrarse en la defensa, promoción y protección de la universidad de Pontevedra"

– Según lo previsto, la escuela permanecerá en el Hospital Provincial.

– Siempre hubo una discusión sobre si la ubicación de la escuela debería ser la actual o el campus universitario. Yo, pontevedrés de nacimiento y de convicción, defiendo que es la propia ciudad la que es universitaria, el campus es toda la ciudad: la UNED surgió está en Monte Porreiro, Belas Artes en la Alameda, Enfermería está en el Hospital Provincial, incluso el edificio de la Xunta en Benito Corbal acoge a la Universidad... Todo eso hace que sea una ciudad universidad y toda la sociedad tendría que involucrarse en la defensa, promoción y protección de la universidad de Pontevedra. La decisión es que sigamos aquí y, si es verdad, que se van a destinar más espacios en el hospital a la escuela, tenemos un reto por delante, como puede ser la creación de laboratorios conjuntos, con otros grados, aulas de simulación conjuntas, aulas de informática conjuntas, integración de vías digitales, etc... Para que no sea un minifundio y lo puedan disfrutar varias facultades.

– ¿Se necesitará un plazo de tiempo largo?

– Será cuestión de ir adecuando la superficie a esos requisitos.

– ¿Y la financiación? ¿Será el hándicap?

– El dinero siempre lo es, pero algunas autonomías nos han enseñado que se pueden construir las cosas y después se pide el dinero. Los recursos de la Universidade de Vigo son buenos y la Diputación de Pontevedra y dijo que va a seguir aportando durante un tiempo. Hablamos de algo muy importante: la formación de los jóvenes en una profesión deficitaria en cuanto a profesionales.

“Tenemos razones suficientes para justificar la elección de Pontevedra como la sede de la Facultade de Enfermería”

– ¿Este nuevo paso permitirá en el curso 2024/2025 incrementar el número máximo actual de 55 alumnos nuevos por año?

– No es cuestión de aulas, sino de la capacidad que tienen los hospitales para hacer las prácticas. No podemos disminuir la calidad formativa de nuestros alumnos, que es alta. Si podemos seguir incrementando esa cifra, como hemos hecho ahora de 50 a 55, lo haremos, pero no a toda costa. Los alumnos ya tienen muchísima carga: con las prácticas por la mañana y la enseñanza teórica por la tarde. A lo mejor lo que hay que plantearse es estructurar la docencia en materias troncales.

"Paz Diéguez, que es la subdirectora, es una persona tremendamente cualificada para dirigir o codirigir la escuela"

– La futura Facultade de Enfermería contará con un decano y dos vicedecanos, ¿se ve en alguno de estos puestos?

– Yo parto de un principio, que es que la acción académica exige una serie de condicionantes: libertad y profesionalidad. Los logros no son nunca de las personas que están al frente, sino de todas aquellas que con su trabajo lo han conseguido. A mí me tienen a su entera disposición, pero la Universidade tiene su propia estructura y ya determina la figura del decano. Nosotros tenemos gente muy cualificada; Paz Diéguez, que es la subdirectora, es una persona tremendamente cualificada para dirigir o codirigir la escuela. El año que viene, no solo se integrará la escuela, sino que cumplirá 50 años, es una fecha muy importante y claro que estaré aquí, aunque solo sea como invitado. Estaré siempre que pueda aportar algo.

– La posibilidad de que Pontevedra sea la sede central de la Facultad conjunta será un orgullo...

– Tenemos razones importantes y suficientes para justificar la elección de Pontevedra como la sede, pero obedece a algo: somos la escuela de enfermería más antigua de la Universidade de Vigo y tenemos el Campus Crea, también de la salud.

– ¿Qué problemas pueden surgir en esta nueva etapa?

– Las cuestiones materiales no serán un problema, como sí creo que puede ser el acceso de los docentes, hay que formarlos y cualificarlos, y eso lleva su tiempo.