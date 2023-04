A axenda cultural Verbas en Flor, promovida pola Concellería de Cultura, ofrece mañán xoves, ás 11.00 horas unha xornada en chave medioambiental na praia de Cabeceira, na que varios integrantes da Asociación Amicos levarán a cabo, en colaboración co tecido educativo de Poio, tarefas de limpeza e retirada de restos de plástico do areal. Esta actuación forma parte do proxecto RE-MAR e busca concienciar sobre a importancia do coidado do medio ambiente, ao tempo que se pon en valor o labor e a capacidade das persoas que padecen algún tipo de discapacidade.

Xa o venres, chegará unha das citas principais do Verbas en Flor. Trátase do ciclo “José Gil, na orixe do cinema”, unha iniciativa que chega a Poio en colaboración coa Deputación e Vía Láctea Filmes. A edil de Cultura, Raquel Rodríguez, explica que a través desta actividade búscase ofrecer ás novas xeracións a opción de coñecer e familiarizarse coa obra do que “sen dúbida foi un dos grandes visionarios e pioneiros do audiovisual en Galicia”. Deste xeito, o Centro CulturalXaime Illa de Raxó acollerá diferentes proxeccións de cine clásico, coa participación do director Ignacio Vilar e o escritor Manolo González. Este último é o autor da biografía de José Gil, titulada Nos días encantados de agosto. Pola mañá o Xaime Illa acollerá estas actividades para o alumnado do IES, mentres que pola tarde serán abertas á cidadanía, desde as 20.00 horas. Non faltará tampouco o “Cinemóbil”, un vehículo para proxeccións que recolle 16 paneis informativos sobre Gil. O sábado, este vehículo automóbil visitará a Praza da Chousa de Combarro, entre as 10.00 e as 12.00 horas. A continuación, será a presentación da biografía escrita por Manolo González. O ciclo sobre José Gil pecharase cunha sesión vermú, de 13.00 a 14.00 horas, a cargo do grupo Entre flores.

Por outra banda, desde a Concellería de Cultura lémbrase que este xoves, día 20 de abril, abrirase o prazo de inscrición para participar nunha nova edición do Concurso dos Maios,que terá lugar o día 1 de maio, a partires das 11.00 horas, na Praza do Mosteiro. O período para anotarse permanecerá operativo ata o mércores 26, inclusive, e a tramitación deberá levarse a cabo a través da Sede Electrónica do Concello (www.concellopoio.sedelectronica.gal). No caso de optar pola vía presencial, requirirase pedir cita previa. Nas solicitudes deberán constar o nome, enderezo e teléfono de contacto ou correo electrónico da persoa representante do maio.

As bases do concurso foron aprobadas este martes na Xunta de Goberno Local. A concelleira de Cultura xa mantivo hai uns días unha reunión con representantes do tecido asociativo e cultural do municipio para dar informar sobre os detalles do evento. Nesta edición a contía total dos premios ascende a 6.800 euros. Polo mero feito de participar cada maio recibirá 300 euros e dúas roscas. Con respecto aos premios, repartiranse entre os tres primeiros clasificados nas categorías ao mellor conxunto (220, 180 e 150 euros, respectivamente) , mellor maio, mellores coplas, mellor coroa, mellor actuación e mellor barco galego tradicional. Nestes cinco subgrupos os premios serán de 150, 120 e 100 euros, respectivamente.