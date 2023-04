Aunque el hermetismo sobre los movimientos del emérito sigue siendo absoluto, puntos de Sanxenxo como el acceso a la vivienda de Pedro Campos en la que se aloja o el Real Club Náutico son un hervidero de periodistas de numerosas cadenas de nivel nacional que toman nota de cada novedad que se produce en el chalet.

Es por ello que se supo que en la bienvenida del rey a Galicia no iba a faltar un buen marisco y pescados de la ría. Minutos antes de la llegada del emérito entró a la vivienda una furgoneta de una casa de mariscos y pescados de Portonovo. “Piliña” es muy conocida en Sanxenxo y alrededores por su fama de contar con los mejores productos del mar.

“No puedo decir nada. Soy la encargada de la cocina”, han sido las palabras de esta pescadera, que continúa un oficio al que ya se dedicaba su tatarabuela y de la que todos los que la conocen dicen que tiene muy buen ojo para elegir.

El año pasado ya había hecho lo propio y había dejado en el chalé de Campos en Nanín rodaballo a la plancha, manjar que apasiona a Juan Carlos I. Esta vez no ha desvelado el contenido del menú que acababa de entregar a domicilio.

Expectación

Nada más llegar a Sanxenxo, el rey emérito tenía previsto descansar tras compartir mesa y mantel con sus anfitriones, Pedro Campos y su mujer Cristina Franze, así como otros amigos que ingresaron instantes antes al chalé de Nanín. Las previsiones para los próximos días, más allá de la regata, siguen siendo una incógnita en esa búsqueda de un menor alarde y exposición mediática que está por ver si el exmonarca podrá conseguir, dado que la expectación popular es grande y la mediática es desorbitada.

En el Real Club Náutico, el “Bribón” que tripula el rey emérito estaba ayer listo en el pantalán del puerto deportivo de Sanxenxo que era inspeccionado por una lancha de la Guardia Civil.

Sin almuerzo con Carlos III y vuelo en un lujoso jet privado

Aunque inicialmente se planteó la posibilidad de que el viaje a Londres del rey emérito incluía un almuerzo privado con el rey Carlos III, la Casa Real británica ha confirmado este miércoles que Juan Carlos I, durante su estancia en Londres, no se vio con el rey de Inglaterra, después de que hace unos días ya asegurara que esa cita no estaba prevista, según señaló a EFE un portavoz de la Embajada del Reino Unido en España. El entorno de don Juan Carlos dio a conocer la semana pasada que tenía previsto mantener un almuerzo privado con el nuevo monarca británico, quien no le ha incluido entre los invitados a su coronación el 6 de mayo. El palacio de Buckingham y la Embajada británica en Madrid descartaron esa reunión, aunque algunos medios informaron el martes, incluidos algunos británicos, de que se había podido celebrar un encuentro informal.

Te puede interesar: Pontevedra Discreto regreso del rey emérito a Sanxenxo: saludo desde el coche sin declaraciones

Durante su estancia en Londres, Juan Carlos I asistió al partido de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Real Madrid en el estadio Stamford Bridge. El lunes, cenó con un grupo de amigos en el selecto club privado Oswald’s, en el centro de la capital, según las fotos que publicó el Daily Mail. En la mañana de ayer tomó un jet privado, un nuevo Bombardier Global 5000 Vision que despegó del aeropuerto londinense de Stansted pasadas las diez de la mañana (hora local). La aeronave pertenece a la compañía Royal Jet Group, con sede en Abu Dabi. Y, por supuesto, esta lujosa nave tiene todo tipo de comodidades.