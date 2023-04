Polémica entre el Concello y Costas por los proyectos paralizados y el respaldo a los del PSOE

La precampaña electoral está llegando a su punto álgido, con multitud de movimientos políticos en busca, especialmente, de captar votos de las personas todavía indecisas de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La última de las acciones relacionadas con Pontevedra ha suscitado la polémica en el seno del gobierno local. Se trata de una carta del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dirigida al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, –con fecha del lunes 17 de abril, pero que ayer, martes, por la mañana todavía no había sido recibida oficialmente en la Alcaldía– en la que se refiere a los proyectos del Concello que dependen de permisos de la Dirección General de la Costa y el Mar y que están paralizados y en la que muestra su apoyo a los proyectos presentados por el PSOE, en oposición a los del BNG; concretamente, se refiere a la estrategia Pontevedra Flúe, dependiente de la Consellería de Desenvolvemento Sostible que dirige el socialista Iván Puentes, que Costas “ha valorado positivamente”.

El alcalde, que ayer anunciaba que el Concello iba a remitir peticiones formales a las distintas administraciones con el fin de reclamar el cese de actividad y el desmantelamiento de todas las instalaciones situadas en la Xunqueira de Alba, no quiso alimentar la polémica, pero se mostró tajante al señalar que los proyectos paralizados actualmente son “una demanda vecinal”, por lo que “le diría a Costas que lo que tiene que hacer es lo que le demanda el Concello”.

En su carta, Hugo Morán se refiere al “estado de tramitación de los expedientes” sobre los que Alcaldía solicitó información: Solicitud de concesión para nuevo vial, ampliación de la playa fluvial de Ponte Sampaio y construcción de un parque de ocio en ese ámbito y varias solicitudes de desafectación de terrenos del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

Con respecto al primero, el plan de humanización de Mollavao, se apunta que “se han suscitado dudas respecto de la posibilidad de un eventual otorgamiento” por las alegaciones presentadas durante la tramitación del mismo, “especialmente en cuanto a la compatibilidad de la actuación con las disposiciones del artículo 32 de la Ley de Costas”, , que limita las concesiones de terrenos de DPMT a que la actividad prevista “no pueda tener otra ubicación posible”. En este sentido, el alcalde recalcó que dichas alegaciones “se contestaron argumentadamente, hay un informe favorable de Medio Ambiente de la Xunta y, por lo tanto, son excusas de mal pagador”.

Profundiza después la carta de Morán en las solicitudes de desafectación de terrenos, tomándose la libertad de señalar que “entendemos que sería adecuado valorarlas en el ámbito de la Estrategia Flúe que habéis presentado a la Dirección General de la Costa y el Mar y que hemos venido analizando bilateralmente en varias sesiones de trabajo, con la pretensión de abordar una serie de proyectos para restaurar, renaturalizar y hacer más resiliente el tramo urbano del río Lérez y sus marismas frente a los efectos del cambio climático, teniendo en cuenta que las desafectaciones que apuntas se solapan con las obras de restauración que se proponen en vuestra estrategia, ya que si se pretende la colaboración del Ministerio para restaurar el DPMT, no tendría sentido plantear la desafectación de esos mismos terrenos para consolidar las ocupaciones que lo han desnaturalizado”.

Entra entonces a enumerar las actuaciones que incluye Pontevedra Flúe y que Costas “ha valorado positivamente, con una inversión superior a los 24 millones de euros, y en las que hemos venido trabajando conjuntamente con la Concejalía de Desarrollo Sostenible”: Restauración, renaturalización y adaptación al cambio climático del tramo urbano “Entrepuentes” del río Lérez (7,8 millones de euros), regeneración de la Marisma de la Gándara-Junquera del Alba (2,5 millones), recuperación de la Marisma de la Gándara en sinergia con la liberación de los terrenos ocupados por la Diputación de Pontevedra (3,6 millones), proyecto pilotado de conexión de la Marisma de la Gándara-Río Lérez (8,6 millones), renaturalización de la antigua Junquera de Mollavao (1,2 millones) y proyecto en Ponte Sampaio (0,4 millones). “De éstas, las cuatro primeras no serían compatibles con las solicitudes de desafectación”.

El alcalde comentó al respecto que “los proyectos de los que se habla me parecen muy bien y todo lo que sea hacer cosas en Pontevedra es maravilloso, pero sinceramente no me gusta que un proyecto como el paseo a Marín, que está comprometido y presupuestado en los Presupuestos del Estado, esté hecho a medias. Primero lo acabaremos, después contestaremos a la demanda para hacer ese bypass de Mollavao, que es absolutamente imprescindible para la recuperación de la zona, y de lo demás, todo lo que venga a la red es pescado y nosotros, encantados, pero que no me contesten por elevación”, e insistió en que la estrategia “Pontevedra Flué no está aprobada en ningún organismo oficial del Concello. Lo que si está aprobado con los votos de todo el gobierno es el bypass de Mollavao y la recuperación de la Xunqueira de Ponte Sampaio. No me parece serio todo esto”.

Insistió Lores en que “este gobierno demanda los compromisos adquiridos por la Administración” y se mostró molesto por que su socio de gobierno, el grupo municipal del PSOE, haya actuado a espaldas de la Alcaldía para dar valor a su proyecto Pontevedra Flúe. “Que yo sepa, hasta ahora, las competencias de relación con otras administraciones las tiene esta Alcaldía. Por tanto, los compromisos que este gobierno adquiere con otras administraciones son a través de la Alcaldía. Lo demás puede ser maravilloso, pueden ser promesas electorales, pero mientras no haya una relación por escrito con la Alcaldía como responsable de la relación con otras administraciones... No digo que no sea posible y que no me parezca estupendo que se hagan muchísimas cosas, pero en todo caso, como uno ya tiene cierta experiencia, lo que queremos es que se haga lo que se tiene que hacer y lo que está comprometido en este momento”. Y añadió que “no es responsabilidad del grupo socialista negociar con otras administraciones actuaciones que competen a la Alcaldía, que es del grupo del BNG”.

Una estrategia electoral

Por todo esto, Miguel Anxo Fernández Lores tildó la carta de Hugo Morán como una estrategia electoral y afirmó que “no opino sobre las promesas electorales de ninguna fuerza política, sea o no socio de gobierno. En tal caso, en campaña todo el mundo puede hacer lo que considere conveniente. Pero sí que hay una serie de compromisos del Ministerio, o del Gobierno, con Pontevedra, que son el paseo a Marín y las demandas que le hacemos desde hace muchos años a Costas. Demandamos lo que consideramos razonable con todos los informes pertinentes por parte de los servicios técnicos municipales, incluso de la Xunta, y es lo que queremos que se ejecute ya. Lo demás, son promesas electorales que, en todo caso, si van a beneficiar al conjunto de la ciudad, nos parece muy bien, pero no estamos hablando de esas cosas ahora”.

No pudo evitar el alcalde soltar una “puya” al secretario de Estado de Medio Ambiente: “Hugo Moran también dijo que iba a hacer un estudio para reubicar Ence en otro lugar y aún estoy esperando por él. Habrá que dudar de la credibilidad de alguna gente”