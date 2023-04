O Museo de Pontevedra únese á celebración do XXIV Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra coa apertura da exposición “Había outra vez...”. Arredor dun texto de Manuel Lourenzo González, homenaxeado nesta edición do Salón, xúntase a obra de catro artistas ligados á cidade: Belén Padrón, Itziar Ezquieta, Manolo Figueiras e Xosé Carlos Seoane. A exposición ábrese este sábado 22 de abril ás 12.00 horas e poderá visitarse ata o 21 de maio no Edificio Castelao.

Exhibirán as súas pinturas, de diferentes inspiracións, estilos e técnicas, nunha mostra que busca vertebrar un discurso unificado e coherente a través dun diálogo cruzado altamente suxestivo. A exposición está organizada en colaboración co Concello de Pontevedra e o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que do 21 de abril ao 7 de maio celebra a súa 24ª edición. Ten como tema o xogo e homenaxea ao propio Manuel Lourenzo, autor do texto que serve de fío condutor da exposición.